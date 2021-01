Los cribados en Granada: ¿ni masivos ni eficaces?

La provincia de Granada está afrontando la tercera ola de la pandemia con unos datos que vuelven a augurar un desbordamiento de la situación sanitaria en los hospitales. Los expertos ya han tomado medidas muy duras en casi 90 municipios de la provincia por superar la tasa de incidencia de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y en la mitad de ellos la actividad no esencial no volverá a abrir mínimo hasta dentro de 14 días por superar los 1.000 casos.

Unos datos que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recoge a través de las pruebas PCR y los test de antígenos que se realizan cuando el posible paciente Covid se acerca al hospital o al centro de salud correspondiente por tener síntomas o por haber estado en contacto con un positivo. Pero también mediante los cribados masivos aleatorios que se llevan organizando desde finales de octubre en toda la Comunidad Autónoma.

En nuestra provincia, casi una treintena de localidades, incluida Granada capital, ha pasado ya por las unidades móviles de cribados que van circulando por toda Andalucía para detectar los positivos por Covid-19, principalmente, los que son asintomáticos. Los citados no están obligados a acudir a realizarse las pruebas, y, de hecho, las cifras aportadas por Salud demuestran que no se presentan en el 50 por ciento de los casos.

Los cribados son voluntarios, así que quienes reciban el mensaje de texto con la fecha y hora de la cita tienen total libertad para acudir o no al lugar de encuentro. Hay quien no se presenta por miedo a dar positivo y a tener que mantenerse en casa durante la cuarentena con el riesgo de perder el trabajo, otros ni siquiera saben que están convocados porque no leen los mensajes en sus móviles y otros ya lo han pasado y no necesitan hacerse el test.

Son las excusas más comunes, según indica Estéfano Polo, alcalde de Ogíjares, precisamente uno de los últimos municipios donde se instaló una de las unidades móviles y que ahora, con las nuevas medidas de la Junta de Andalucía, están al borde de tener que cerrar su actividad no esencial por superar los 1.000 casos -por ahora, solo les afecta el cierre perimetral, ya que su tasa a fecha de hoy está en 889,8 casos por cada 100.000 habitantes-

En el caso de esta localidad, la participación en los cribados, que se realizó el pasado 14 de enero, fue del 56 por ciento –282 vecinos de 499 citados– y, según los datos que maneja el Ayuntamiento, dieron positivo tres personas que, una vez se repitieron las pruebas a las 72 horas, tal y como marca el protocolo, dieron negativo. Salud, por su contra, cifra en cinco positivos tras esa primera prueba.

“No entiendo cómo tenemos una tasa tan alta cuando no se registró ningún positivo real. Quizás la casualidad hizo que se presentaran solo las personas que estaban libres de coronavirus, porque no tiene sentido”, se pregunta Polo, quien recuerda que en esta demarcación viven 21.000 vecinos, aunque en el censo oficial solo figuran alrededor de 15.000 habitantes.

Caso contrario le ocurre a la localidad de Pórtugos -también con una tasa de 3.403,1 casos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-. De las 389 personas censadas, en realidad viven en el pueblo casi la mitad. El hotel y los dos restaurantes que se ubican entre sus fronteras han tenido que cerrar ya que no se consideran actividades esenciales, con lo que sus vecinos se ven privados de casi el 80 por ciento de la actividad económica que sustenta su modo de vida.

Javier Vázquez, su alcalde, nos explica que allí no se han hecho cribados y que, según la información que llega a cuentagotas al Ayuntamiento -puesto que, según precisa, desde Salud no les facilitan información sobre los vecinos que dan positivo- solo tiene constancia de un vecino que a día de hoy se mantiene en cuarentena por haber dado positivo y “tres que terminan la cuarentena mañana”. “Pero sí que tengo noticias de otras cuatro personas que, estando censadas en Pórtugos, viven en otros municipios de Granada, pero que nos cuentan como casos a nosotros”, indica, al tiempo que reclama más información por parte de las autoridades sanitarias para que desde las administraciones locales puedan hacer más para controlar la pandemia.

“Si no sabemos los casos reales que tenemos en el pueblo, no podemos controlar que cumplan con la cuarentena”, explica.

Resultado de los cribados hechos en 25 municipios

Hasta el momento, ya se han hecho cribados en 25 municipios granadinos, en los que se han citado a 12.521 personas, de los que se han presentado 7.083 voluntarios y ha habido 48 positivos, según los datos facilitados a GranadaDigital por la Consejería de Salud, quien ha anunciado que este viernes está previsto que se realicen estos test masivos en Moclín y Padul, cuyos ayuntamientos llevaban unas semanas pidiéndolo y donde están citados 340 y 390 vecinos, respectivamente.

En este sentido, y según este balance, Algarinejo es con mucha diferencia el municipio donde más positivos se han registrado, con 22 infectados de 196 vecinos que se hicieron las pruebas. El resto reflejan un único caso en Alfacar, Almuñécar, Moraleda de Zafayona, Órgiva y Huétor Vega; dos en Huétor Tájar, Huélago y Armilla; cuatro en Alhama de Granada; cinco en Ogíjares; y los seis de Montillana.

El resto, es decir, Iznalloz, Zafarraya, Baza, Guadix, Motril, Huéscar, Loja, Salar, Darro, los centros de salud de Zaidín-Centro, Salvador Caballero, Góngora y Almanjáyar, en Granada capital, Íllora, Peligros y La Zubia, no arrojaron ningún enfermo de Covid-19 entre los voluntarios, aunque se da la circunstancia de que algunos de estos pueblos llevan desde el pasado domingo en nivel 4 Grado 2 por la alta tasa de contagio que presentan en los últimos días.