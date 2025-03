El Covirán viajará a Málaga bajo mínimos

Si la situación de la pasada jornada ya era complicada, la de este fin de semana se antoja aun peor. El Covirán Granada deberá armarse de valor para visitar el Martín Carpena con la plantilla totalmente en cuadro. A las bajas ya conocidas de Jacob Wiley y Gian Clavell se une la ausencia asegurada de Sergi García, mientras que Elías Valtonen será duda hasta el último momento.

Pablo Pin ha comparecido este viernes en rueda de prensa con un semblante serio. No es para menos. La semana de entrenamientos no se ha desarrollado como todos esperaban y es que, una jornada más, el conjunto rojinegro ha tenido que tirar de los canteranos para poder completar los trabajos diarios. "Ha sido una semana complicada para entrenar. Ayer Rubén e Iván tuvieron que jugar juntos en el mismo equipo, no sé que punto de realidad tiene eso. Tanto Osi, como Luca y Hugo nos están echando una gran mano para entrenar, pero son chavales de 18 años".

Esta semana, el técnico granadino no ha podido contar ni con Sergi García ni con Elías Valtonen para los entrenamientos. El base mallorquín sufre unas molestias en el isquio, problema que ya lo apartó durante unos minutos de la pista en el duelo ante UCAM Murcia y que finalmente lo ha llevado al banquillo de los lesionados, al menos para esta jornada 22 de la ACB.

En el caso de Valtonen, el finlandés cuenta con unos problemas en su espalda, un bloqueo que ya sufrió al principio de la pretemporada y que ahora ha vuelto a aparecer. "Por precaución ha estado sin entrenar. Hoy se ha levantado un poco mejor, conociéndolo seguramente entrenará y seguro dirá que puede jugar, pero tenemos que verlo con calma", ha señalado Pablo Pin.

Eso sí, no todo es negativo. Con el partido ante Hiopos Lleida en el horizonte más próximo, dejando a un lado el de Unicaja de este fin de semana, la recuperación de Jacob Wiley avanza a pasos agigantados. Según ha detallado Pin, "cada día va mejor y va avanzando más rápido de lo que teníamos previsto, aunque todavía no está para entrenar con el grupo". Por otro lado, Gian Clavell ya ha salido del hospital y se encuentra en su casa. Eso sí, su situación no es tan esperanzadora como la de su compañero. "Lo visité el otro día y ya está bastante mejor. Tenemos que ver como va el plazo de recuperación. Ya ha comido algo y tendrá que empezar con una dieta, recuperar peso y empezar a hacer vida normal. No puede hacer ningún esfuerzo en cuatro semanas".

Con este panorama la pregunta que surge es clara: ¿Cuándo llegará un refuerzo? Ante esta cuestión, Pablo Pin ha señalado que se estuvo muy cerca de cerrar a un jugador, pero la operación se acabó cayendo. "Seguimos trabajando en incorporar cuanto antes a un exterior, estamos a la espera. Esperamos que se pueda cerrar en estos días".

Respecto al partido ante Unicaja, el técnico rojinegro no ha mostrado ni un ápice de duda de que su equipo "va a ir a dar el máximo, a intentar crearnos una oportunidad e intentar aprovecharla como hacemos siempre". Además, ha apuntado que "tenemos que ser capaces de disfrutar de ir a jugar contra este tipo de equipos. Parece que hemos normalizado el estar en la ACB. Hay que darle ese valor y disfrutar de competir contra estos equipos. Aun no le hemos ganado, esto se ha hablado mucho, pero también se puede comentar que tienen cinco veces más presupuesto que nosotros".