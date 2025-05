El Covirán quiere un Palacio a reventar para su final ante Breogán

Las oportunidades para conseguir la permanencia se acaban. El Covirán Granada consiguió este pasado domingo alargar un poco la esperanza, o la agonía, según se quiera ver, al ganar a Casademont Zaragoza y contestar así a la victoria de Bàsquet Girona. Con el triunfo, los rojinegros evitaron el descenso matemático que sí sufrió Leyma Coruña tras caer ante Bilbao Basket. Una semana más en la lucha por la salvación que no evita que los granadinos sigan en la cuerda floja.

Desde este mismo momento, el Covirán necesita ganar todos sus partidos para no convertirse en equipo de Primera FEB la próxima temporada. Aunque no todo depende de su desempeño pues una sola victoria de Bàsquet Girona hará que el descenso sea matemático. Ya no queda margen de error, ni balas en la recámara. Todo será a vida o muerte en las tres jornadas que restan de temporada. Tres finales que comienzan este mismo fin de semana en el Palacio de Deportes ante Río Breogán.

Para este duelo, que tendrá lugar el sábado 17 de mayo a partir de las 18:00 horas y que será un partido crucial para el futuro de los rojinegros, el club ha lanzado una de sus ya habituales ofertas para que el pabellón del Zaidín se convierta en un auténtico infierno. Para ello, la entidad granadina ha puesto a la venta las localidades que no están ocupadas por abonados a un precio de diez euros cada una.

🔥 𝐔𝐍 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎 𝐋𝐋𝐄𝐍𝐎. 🎟️ Para este sábado, los abonados podrán retirar entradas, sin límite, a un precio de 10€ en cualquier sector de los niveles 2 y 3. 🛒 Hazte con tu ticket en nuestra oficina o en https://t.co/QEYVZInSdg. ℹ️ https://t.co/8uC6mO5tIU.… pic.twitter.com/Vg5I7sJ4fl — Coviran Granada (@CoviranGranada) May 12, 2025

Unas entradas que podrán ser adquiridas por los aficionados que cuenten con abono, pudiendo sacar un número ilimitado de asientos, todos ellos ubicados en los niveles 2 y 3 del Palacio de Deportes. Con esta oferta, el club espera agotar las entradas en un partido que podría suponer la resistencia en la lucha por la salvación. El primer paso será vencer a un Río Breogán ya salvado. El segundo, esperar a que Bàsquet Girona pierda en el duelo que los enfrentará a Valencia Basket el sábado 17 de mayo a las 20:45 horas. Si esto ocurre, los de Pablo Pin deberán poner rumbo a Madrid para tratar de derrocar al líder indiscutible de la clasificación para seguir soñando con la ACB.

La compra de entradas se puede realizar desde este mismo lunes tanto en la oficina del Covirán Granada, ubicada en la Avenida Salvador Allende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas o en venta.fundacioncbgranada.es.

