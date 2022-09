Última oportunidad para buscar las mejores sensaciones

Último test de pretemporada para el Covirán Granada. El tiempo de hacer pruebas con diferentes quintetos y de ir implementando los nuevos sistemas llega a su fin. Los rojinegros afrontan este miércoles su último partido de preparación y es que a partir del próximo jueves, 29 de septiembre, los resultados ya sí importarán.

El plantel dirigido por Pablo Pin se reencontrará con su afición tras una Copa Andalucía que ha dejado sensaciones confusas, pero sobre todo, la certeza de que la temporada se presenta muy exigente, en especial, a nivel físico. El partido de presentación ante Casademont Zaragoza, que se disputará en el Palacio a partir de las 20:30 horas, será una ocasión de oro para borrar de la mente de los rojinegros las dos dolorosas derrotas del pasado fin de semana en Cádiz y poder así afrontar el estreno en la Liga Endesa con la mayor seguridad y confianza posibles.

El principal aspecto que deberán controlar los granadinos para este último duelo de pretemporada serán los momentos de desconexión. Ya lo comentó Pablo Pin el pasado lunes en la atención a los medios de comunicación, cualquier falta de concentración por parte de los rojinegros sobre el parqué va a ser castigado duramente por el equipo rival. Esta desconexión viene dada por la bajada de intensidad de la plantilla a nivel físico, un condicionante directamente relacionado con las bajas que acusa el equipo.

Durante toda la preparación, el entrenador del Covirán Granada no ha podido contar en ningún momento con su plantilla al completo. Bien por la llegada tardía de Cristiano Felicio o las lesiones de Lluís Costa y Dejan Todorovic, el técnico aun no sabe qué es disponer de todas las rotaciones para preparar un encuentro.

Para el duelo contra Zaragoza, segundo amistoso del verano contra los aragoneses, el primero se disputó en Calatayud y se saldó con derrota para el Covirán por 89 a 88, Pin no tendrá a su disposición ni a Todorovic, ni a Costa. El base catalán ya está "entrenando individualmente para que vuelva a coger el tacto con el balón, pero aun le queda para estar recuperado del todo. Se encuentra bien, pero es pronto para meterlo en la dinámica del cinco contra cinco. Aun así, lo más seguro es que esté para la primera jornada de ACB”, explicaba el pasado lunes el técnico granadino.

La situación del jugador serbio es más completa. Tras tener un primer susto en su rodilla, precisamente ante Casademont Zaragoza y no disputar el encuentro ante Melilla, Todorovic entró de nuevo en la rotación para la Copa Andalucía. Sin embargo, su rodilla volvió a avisar y esta vez parece más grave. "Estamos esperando a que nos den los resultados, lo único que sé es que le dolía incluso caminando", aseguraba Pablo Pin que añadió que el jugador está "muy jodido mentalmente, él quiere ayudarnos y sabe que viene para tener un papel importante en el equipo".

La posible lesión de gravedad del alero, ex de Tenerife, ha hecho saltar las alarmas al no ser la primera vez que se ve afectado de su rodilla. Ante la posibilidad de que la ausencia del jugador se prolongue, el técnico granadino reconoció que "se buscará a alguien, sobre todo para contar con un efectivo más en la rotación. Dejan es un jugador que está llamado a ser importante para nosotros, así que buscaremos un sustituto el tiempo que esté de baja, en el caso de que sea grave".

No todo son malas noticias para el Covirán Granada. Alex Renfroe y Cristiano Felicio ya se encuentran trabajando con el grupo. El base americano ya ha regresado a Granada tras viajar a Estados Unidos por el nacimiento de su tercer hijo. Por su parte, el pívot brasileño y subcampeón de la Copa América, llegó a la ciudad de la Alhambra el pasado sábado. La incorporación de Felicio es una de las mejores noticias que le podían dar al conjunto rojinegro, sobre todo para incrementar su potencial físico. "Cristiano viene muy rodado tras jugar este verano con Brasil. Esperamos que se adapte muy rápido al equipo, lo veo con muchas ganas de empezar y, sobre todo, de aportar".

Cristiano Felicio: “Me gusta que todo el equipo tenga un objetivo común”

Sin duda alguna, el fichaje de Cristiano Felicio ha sido la noticia bomba del verano para el Covirán Granada. Con sus 2’11 de altura, el pívot está llamado a ser una de las revoluciones de la temporada. Su llegada se ha hecho derogar por la celebración de la Copa América, pero el brasileño ya se encuentra en Granada y solo con verle la cara en uno de sus primeros entrenamientos con el equipo se ve que la ilusión por empezar en este proyecto le sobra.

Felicio reconoció en su primera intervención ante los medios de comunicación que las primeras sensaciones con la plantilla habían sido muy buenas, en especial, el ver que “todos tienen un objetivo común, me gusta llegar a un sitio nuevo y ver que todo el equipo tiene una idea clara en la cabeza”. Sobre su estado físico y su última lesión, el recién incorporado apuntó que “se trató de una lesión que no era fácil recuperarse, estuve cuatro o cinco meses con rehabilitación, pero por suerte me siento muy bien y las sensaciones durante la Copa América han sido muy buenas”.

El brasileño apunta alto en su primera temporada en la ACB, competición de la que habla como la mejor liga de Europa y de la cual tenía muy claro que quería jugar en ella para enfrentarse a los mejores jugadores. Felicio aseguró que ha venido para ganar y para hacer que el equipo sea competitivo, aunque sobre su rol dentro del plantel rojinegro aun tiene algunas dudas, ya que reconoció que queda pendiente una charla con Pablo Pin para determinar cual será su papel.