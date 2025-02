Ante UCAM Murcia sin Jacob Wiley y casi sin entrenar

El regreso a la competición no será nada sencillo para el Covirán Granada. Lo que a priori debían ser unas semanas de descanso y de puesta a punto para la plantilla rojinegra de cara al final de la temporada, se ha convertido en una auténtica pesadilla. Las Ventanas FIBA dejaron a Pablo Pin sin cinco de sus jugadores, efectivos que se han ido incorporando progresivamente esta semana al trabajo con el equipo. A estas ausencias se unen las bajas de Jacob Wiley, Edgar Vicedo, que ha recaído de los problemas en la fascia plantar, y la de última hora de Gian Clavell, operado de urgencia de apendicitis este jueves 27 de febrero.

Así, el Covirán Granada apenas contará con dos días de entrenamiento para preparar el partido ante UCAM Murcia de este sábado. Pablo Pin ha señalado en rueda de prensa los problemas que presenta su equipo para poder trabajar con normalidad y es que no será hasta este jueves por la tarde cuando pueda tener su primer entrenamiento “normal” con sus jugadores.

“Aun no hemos podido entrenar. Hemos estado con cinco jugadores. Cuando tienes bajas el efecto que se produce no es solo en los partidos, sino también en el día a día. Necesitamos que nuestro día a día sea muy bueno. Tenemos a gente joven que nos ha echado una mano increíble, pero no dejan de ser chicos con 17-18 años que a nivel físico aun les queda. Necesitamos el punto de tener físicos de ACB. Llevamos un tiempo sin poder entrenar bien”.

Amine Noua será el último jugador que ha acudido a las Ventanas en incorporarse a la dinámica del Covirán Granada. Junto a él lo hará Ousmane Ndiaye, jugador recién fichado por el conjunto rojinegro y que ha volado esta misma mañana hacia Granada para poder entrenar por la tarde junto a sus nuevos compañeros.

Quien no estará será un Jacob Wiley que aun se encuentra inmerso en su proceso de recuperación. El estadounidense ya se encuentra “bien de la mano y los problemas en la fascia van mejorando muy rápido”, ha señalado Pin en rueda de prensa. Eso sí, su regreso a las pistas aun queda entre interrogantes ya que “el siguiente paso es empezar a trabajar con un poco más de intensidad. Ahora mismo va asimilando bien los ejercicios, pero es difícil establecer un plazo de regreso”.

En el lado opuesto se encuentra un Agustín Ubal que ya ha superado los problemas en su mano. El uruguayo rechazó acudir con su selección a las Ventanas FIBA para poder recuperarse al completo de su lesión. “Se encuentra mejor. Sigue entrenando con vendaje porque le da seguridad, pero se encuentra mucho mejor y ha entrenado bien estas semanas. Está totalmente bien para poder jugar sin preocupación”, ha explicado el técnico rojinegro.

Así las cosas, el Covirán Granada comenzará a preparar el duro encuentro que se avecina ante UCAM Murcia en la tarde de este jueves, entrenamiento que estaba planificado para la mañana, pero que se ha movido a la tarde para poder meter ya en dinámica a Ndiaye. Los granadinos volverán a trabajar el viernes, mientras que el sábado tendrán su habitual sesión de tiro. Apenas tres entrenamientos para tratar de regresar a la competición en las mejores condiciones posibles.