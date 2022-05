El Covirán Granada rema contra viento y marea para conseguir una sufrida victoria

Ya lo dijo Lluís Costa en la entrevista concedida a este medio, el encuentro contra TAU Castelló era una final anticipada y como tal no iba a ser nada sencillo conseguir la victoria. Los locales arrancaron con un parcial de 7 a 0. Los rojinegros, algo descolocados en el inicio del partido, cometieron demasiados fallos en defensa, incapaces de frenar el juego rápido planteado por los de Toni Ten. Sin embargo, el líder de la LEB Oro no se iba a dejar llevar tan fácil. La reacción de Covirán Granada llegó de la mano de Jacobo Díaz y el triple. Con el 9-12 y el momento de superioridad clara de los granadinos, TAU Castelló comenzó a no perdonar ni una ocasión. Los locales se hicieron fuertes desde el tiro exterior para acabar cerrando el primer cuarto con la máxima igualdad en el marcador (20-20).

Los de Pablo Pin necesitaban volver a mostrar su mejor. Versión, la del partido de CB Prat. Faltaba la confianza y seguridad sobre el parqué, sensaciones que se recuperaron de la mano de Ramón Vilá. El ala-pívot saltó a la pista en. El segundo cuarto como una auténtica apisonadora, su dominio en la zona hizo que Covirán Granada viviese su mejor momento en el partido. Hasta doce puntos llegó a anotar Vilá en los primeros 15 minutos de juego. Con 11 puntos de ventaja en el marcador parecía que los rojinegros por fin volvían a controlar el encuentro, que Castellón ya no podría darle la vuelta al resultado. Nada más lejos de la realidad. Faner, Stuz y Hermanson se convirtieron en la pesadilla de toda la defensa rojinegra que veía impasible como poco a poco la distancia en el luminoso se iba reduciendo hasta marcharse al descanso con el 39 a 41.

Se sabía que conseguir el triunfo en Castellón no iba a ser coser y cantar, pero quizás si se podía esperar un encuentro algo más fluido en el juego por parte de los de Pablo Pin. Tras el paso por vestuarios, Covirán Granada subió sus líneas para aumentar la presión en la defensa y tratar de romper de una vez por todas el partido. El tercer cuarto fue un continuo intercambio de fallos entre los dos equipos. Tras varios minutos de posesiones eternas, los rojinegros volvieron a sacar la garra y la fe que los ha hecho líderes de la competición para recuperar el dominio en el marcador. Con el 45-54, nuevamente parecía que podría ocurrir un punto de inflexión que inclinase la balanza del lado visitante, pero Hermanson siguió haciendo de las suyas para que TAU Castelló se marcharse a los últimos diez minutos a tan solo cuatro puntos de distancia (53-57).

Sangre, sudor y lágrimas le iba a costar a Covirán Granada rascar un triunfo que vale oro para la lucha por el primer puesto de la tabla. Los de Pablo Pin saltaron al parqué con un juego demasiado estático en ataque. Esto sumado a la gran defensa de los locales sobre los bases rojinegros, que casi ni podían tocar el balón, hizo que distanciarse en el marcador fuese prácticamente imposible. Jacobo Díaz tiró de galones en el último cuarto para mantener vivo a Covirán Granada. Sin embargo, cada vez que parecía que los de granadinos podían aumentar su renta más allá de los cinco puntos, los de Toni Ten volvían a anotar. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba con cada jugada. La victoria estaba tan cerca como la derrota. El último minuto se hizo eterno. El intercambio de faltas, tiros libres y tiempos muertos dio paso a los últimos tiros libres para Lluís Costa. El catalán falló los dos, Castellón cogió el rebote, pero cayó en el campo atrás y la jugada acabó en técnica para el banquillo local. Bropleh anotó el tiro libre correspondiente. A falta de siete segundos para el final, Covirán tenía la posesión y nuevamente el cañonero de Denver tuvo la victoria en sus manos tras recibir una falta. Anotó los dos, cinco segundos, falló. Faner falló el triple y la victoria se viene para Granada (69-73). Los rojinegros ya han hecho los deberes esta semana, ahora es el turno de Movistar Estudiantes. que jugará el domingo ante Palencia. Habrá que cruzar los dedos.