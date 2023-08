Covirán Granada pierde la Copa Andalucía, pero gana en ilusión

Tres meses después del último encuentro disputado en el Palacio de Deportes, ese que le dio la permanencia en la ACB a Covirán Granada, los rojinegros han regresado a su templo para disputar su primer amistoso de pretemporada ante Unicaja, partido correspondiente a la Copa Andalucía. Aunque la ilusión por un empezar nuevo año en la Liga Endesa era evidente, el arranque del encuentro recordó demasiado a tiempos pasados que se quieren dejar atrás.

El aro se cerró para ambos equipos durante demasiados minutos, pero fue el conjunto dirigido por Ibon Navarro quien dio el primer golpe. De la mano de Tyson Carter, los cajistas fueron desatascando progresivamentee su ataque ante un plantel rojinegro que solo fue capaz de anotar cuatro puntos en todo el primer periodo. El técnico rojinegro sacó a casi todos sus jugadores a pista en los primeros diez minutos de juego, incluido un Yiftah Ziv que lleva poco más de 24 horas en Granada. Los cambios no dieron resultado, se notaron las carencias en el rebote, la falta de acierto en el ataque y las costura de un equipo que aun no se conoce como debería, algo lógico teniendo en cuenta que la plantilla solo acumula dos semanas de entrenamientos. La nota positiva del primer cuarto la puso un Yiftah Ziv al que no le tembló la mano para anotar el primer triple del encuentro sobre la bocina que marcaba el final de los primeros diez minutos (7-22).

Poco ha cambiado la vida por el Zaidín tras el paso del verano pues se repite al pie de la letra la hoja de ruta de Covirán Granada. Tras un mal primer cuarto, llega el resurgir del equipo en el segundo. En tan solo tres minutos, los rojinegros ya habían anotado más puntos que en todo el primer parcial. El ataque comenzó a desatascarse de la mano de un Ziv al que no le importó no le importó sus escasas horas como rojinegro, asumió el papel de líder y llevó al equipo a la reacción necesaria para entrar en el partido. Junto a él, un Joe Thomasson que no consiente perder ni un amistoso.

El gran artífice de la permanencia celebraba cada canasta como si de un título se tratase, rechistaba cada decisión arbitral y se enfadaba consigo mismo cuando el balón no quería entrar. Thomasson no está en pretemporada, él se está jugando ya la permanencia en su cabeza y eso solo puede traer cosas positivas para un Covirán Granada que necesita, durante toda la temporada, que los jugadores se dejen la piel sobre la pista.

A pesar del buen segundo cuarto que los rojinegros firmaron, con un 22-17 de parcial, se marcharon al descanso diez puntos abajo en el marcador, 29 a 39. De regreso a pista, Unicaja siguió mostrando el gran punto a favor con el que cuentan esta campaña, una plantilla que ya se conoce y que sabe a qué jugar a la perfección. Por el lado de los granadinos, Thomasson continuó siendo la estrella del equipo, hasta se llegó a escuchar el primer “MVP, MVP” de la grada hacia el estadounidense.

En el tercer cuarto, a Covirán Granada le tocó la cara mala de la moneda. El balón nuevamente no quería entrar, cada ataque se tornaba en una carrera de obstáculos que sortear para finalmente tropezar casi en la línea de meta. El rebote volvió a ser el punto débil de los rojinegros y es que, aunque las cifras mostraban una cierta igualdad, los malagueños lograban que sus segundas oportunidades acabasen con mayor probabilidad en canasta.

Con el partido ya prácticamente sentenciado, 48 a 65 al término del tercer periodo, los últimos diez minutos sirvieron para no bajar los brazos y para seguir probando posibles tácticas y situaciones de juego. Poco tardó Pablo Pin en volver a dar entrada en pista a Joe Thomasson. El público se rendía a sus pies. La energía mostrada en la pista deleitó a todos los presentes pues tiene eso que tanto pide el técnico rojinegro: luchar y no bajar la cabeza aunque el resultado esté en contra.

La Copa Andalucía se marcha a Málaga (73-88), pero las sensaciones positivas se quedan en Granada. Queda mucho por mejorar, de eso no cabe duda. Se vieron imprecisiones propias de la pretemporada y de un equipo que solo lleva dos semanas de entrenamientos y que no cuenta con dos de sus piezas más importantes, Kramer y Felicio. Aun así, la derrota no pesa tanto al comprobar que este Covirán peleará incluso más que la pasada campaña. La batuta la llevará Thomasson, eso es casi seguro, pero en este nuevo equipo todos quieren aportar, todos quieren sumar y ese lo mejor que le puede pasar a un conjunto como el granadino que necesita a todos sus jugadores al 100% para conseguir la salvación. Ya se aprendió la pasada campaña, no se puede juzgar por la pretemporada, pero este Covirán Granada puede pintar muy bien cuando esté al completo y la plantilla se consolide.

Ficha del partido:

Covirán Granada: Cheatham, Kairys, Costa, Tomás, Thomasson - quinteto inicial - Megías, Núñez, Konontsuk, Martínez, Díaz, Iriarte, Ziv

Unicaja: Osetkowsky, Barreiro, Carter, Djedovic, Thomas - quinteto inicial - Kalinoski, Taylor, Sant-Supery, Diop, Vázquez, Smith, Badji.

Parciales: 7-22; 22-17 - descanso - 19-26; 25-23

Árbitros: Benjamín Jiménez, Carlos Merino y Rafael Serrano

Incidencias: primer encuentro de preparación para Covirán Granada correspondiente a la Copa Andalucía disputado en el Palacio de Deportes.