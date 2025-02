El Covirán Granada no va tan tarde en la incorporación de fichajes

Con la reanudación de la competición a la vuelta de la esquina tras el parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, en el entorno del Covirán Granada se respira cierto ambiente de preocupación e inquietud ante la falta de fichajes. Los rivales directos de los rojinegros siguen reforzándose, el último Hiopos Lleida con la incorporación del base-escolta James Batemon. Sin embargo, en la entidad granadina siguen manteniendo la calma en lo que al mercado se refiere.

La sensación en muchos aficionados es que el Covirán Granada va “algo tarde” en la reestructuración de su plantilla, pero lo cierto es que comparando con los movimientos de temporadas anteriores, los tiempos de actuación son similares.

En la primera temporada en ACB, la primera incorporación fue la de Prince Ali que llegó a finales del mes de septiembre empujado por la lesión de Dejan Todorovic. Pasados unos meses, las lesiones de Luke Maye y de Cristiano Felicio propiciaron que el club tuviese que moverse en el mercado con cierta urgencia. En enero llegaron Youssou Ndoye, Michael Caicedo y Mike Moore. La última incorporación de la temporada fue la de Joe Thomasson cuyo fichaje se anunció el 1 de mayo. Jugador clave para la primera permanencia del equipo en una temporada en la que gran parte de los movimientos estuvieron marcados por las lesiones de jugadores titulares.

En la pasada campaña, el primer refuerzo fue el de Jonathan Rousselle, fichado el 30 de noviembre ante la clara ausencia de Yiftach Ziv. Posteriormente, el 21 de enero se anunció la llegada de Malik Dimé, una movimiento simultáneo a las salidas de Artur Konontsuk y Evaldas Kairis. No fue hasta finales de febrero que llegaron dos de los grandes fichajes de la temporada. El 26 de febrero se anunció la incorporación de Jacob Wiley, mientras que el 28 del mismo mes la de Elías Valtonen. Ambos fichajes en pleno parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA.

La salida de Joe Thomasson del equipo no se palió hasta el 13 de marzo cuando el Covirán Granada comunicó la llegada de Will Barton. Un jugador que no cuajó y que tuvo que ser sustituido por Scott Bamforth a partir del 14 de abril. En temporadas anteriores, el club ha actuado con mayor o menor celeridad en el mercado, pero siempre motivado por salidas o lesiones en los jugadores que configuraban su plantilla. Además, en la pasada campaña, la entidad rojinegra consiguió un montante de dinero importante por las ventas de algunos jugadores como Thomasson, algo que en esta temporada no se ha producido.

Por el momento, el Covirán Granada cumple con su política de mantener la calma y buscar la mejor incorporación posible para así evitar movimientos que sí han realizado sus rivales directos de salidas y entradas de jugadores con el correspondiente agravio económico que ello puede conllevar. La prioridad de la entidad granadina sigue siendo la salud económica del club, evitar movimientos que puedan comprometer su futuro y, sobre todo, traer a jugadores que puedan aportar desde el primer momento.