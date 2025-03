A por un triunfo que calme unas aguas demasiado agitadas

Final por la permanencia en el Palacio de Deportes. El Covirán Granada vive este domingo (12:30 horas) un partido trascendental para su futuro en la ACB. La visita de Hiopos Lleida está marcada en rojo en un calendario que comienza a entrar en una recta final donde cada partido se antoja vital, casi una final, bien sea para quienes se juegan la vida o para quienes quieren alcanzar la gloria.

Los resultados del pasado fin de semana dejaron al Covirán Granada en una situación algo comprometida. Los rojinegros ocupan los puestos de descenso tras las victorias de varios rivales directos, una situación que necesitan revertir cuanto antes y cuyo primer punto de inflexión debe producirse este domingo. Vencer a Hiopos Lleida no solo supondrá igualarlos en la tabla, sino también impedir que Bàsquet Girona se distancia en exceso pues ya ostenta ocho victorias tras vencer este pasado sábado a UCAM Murcia a domicilio por 64 a 76.

El primer paso debe ser el triunfo, el segundo el average. En el encuentro de la primera vuelta, los de Gerard Encuentra vencieron por 13 puntos de diferencia, una distancia complicada de salvar, pero no imposible. Eso sí, sencillo no será, no solo por cómo llega el rival sino por la situación situación actual de los granadinos. Los jugadores disponibles para Pablo Pin siguen en un guarismo demasiado bajo. Jacob Wiley parece estar totalmente descartado al no haber entrenado aun con el equipo. Junto a él, Sergi García sigue siendo duda por sus problemas en el isquio, mientras que Scott Bamforth presenta unas sobrecargas que le han impedido entrenar en toda la semana. Quien sí parece que volverá a la convocatoria será un Elías Valtonen que, aun sin estar al 100% físicamente, le ha comunicado a Pablo Pin que quiere jugar "esté como esté". Quienes serán baja asegurada serán Agustín Ubal y Gian Clavell.

A la escasa rotación se une la falta de entrenamientos de Giorgi Bezhanishvili y Omar Silverio. La incorporación de ambos jugadores es una noticia más que positiva para el Covirán Granada, pero los limitados entrenamientos de los que han disfrutado, no solo en número sino también en cantidad de compañeros con los que jugar hace que su aportación al partido pueda verse mermada ante la falta de adaptación.

En el lado contrario se encuentra un Hiopos Lleida con una situación radicalmente opuesta a la de los locales. Los de Gerard Encuentra llegan al Palacio de Deportes con sensaciones positivas y con la plantilla más que sana. Podría decirse que los catalanes llegan a esta particular final por la salvación en un momento dulce. La victoria del pasado fin de semana ante Casademont Zaragoza por 97 a 91 les permitió salir del triple empate que mantenían con Covirán y Girona. Se distancian mínimamente en la tabla, pero la relajación no es una opción. El descenso está solo a un triunfo.

Al triunfo del pasado fin de semana se une la completa adaptación de sus fichajes. Jonnhy Hamilton ya ha entrado dinámica, mientras que James Batemon está siendo la sensación del momento en apenas dos partidos disputados como jugador del Hiopos Lleida. En su estreno firmó 18 puntos dos rebotes y cuatro asistencias para 26 de valoración, mientras que en su segunda actuación alcanzó los 22 puntos con un 4 de 9 en triples, cuatro rebotes y cinco asistencias para 28 de valoración. Un jugador diferencial, tirador nato y capaz de asumir responsabilidades cuando más quema el balón, un escolta que seguro pondrá las cosas sumamente complicadas a Covirán Granada.

Destacar, obviamente, a un Thomas Bropleh a quien se espera recibir con una sonora ovación. El hombre 'clucth' brilló en el reencuentro con su ex equipo con 22 puntos con un 4 de 10 en triples y 4 rebotes para 20 de valoración. Su mejor actuación de una temporada en la que el 'cañonero de Denver' solo ha firmado cuatro partidos por debajo de la decena de puntos. Un salvador para Lleida en muchas ocasiones por su capacidad de romper los encuentros en el último cuarto.

Junto a ellos, a nivel estadístico también destaca Luka Bozic con 11'3 puntos, con un 53'4% de acierto en el tiros de dos y 3'4 rebotes para 13'1 de valoración. Además, Oriol Paulí, uno de los jugadores que sacan la garra y el orgullo en el plantel catalán. Aunque algo falto en continuidad, Paulí firma encuentros excepcionales con actuaciones que suelen ser determinantes.

En las estadísticas generales, Hiopos Lleida firma 83'7 puntos de media con un 52% de acierto en el tiro de dos, un 34'2% de efectividad desde el triple y un 77% desde la línea de personal. A nivel defensivo, capturan 34'6 rebotes de media siendo 23'7 defensivos y 10'9 ofensivos. Además, reparten 18'5 asistencias por encuentro, pierden 14'1 balones y recuperan 8'3. Unas facetas del juego en las que, en la mayoría, se sitúan por delante del Covirán Granada. Eso sí, los rojinegros cuentan con un factor a su favor y es que Hiopos Lleida no conoce la victoria a domicilio desde el 27 de octubre de 2024 cuando venció a Río Breogán. Es el momento de hacerse fuerte en el Palacio de Deportes y, sobre todo, de que la afición convierta el pabellón del Zaidín en un auténtico infierno para defender el sueño de la ACB.