El Covirán busca en Tenerife su última alegría del año

El Covirán Granada cierra el mejor año de su historia ante un rival poco deseado por las circunstancias sobrevenidas de las últimas semanas. Los rojinegros viajan hasta la islas afortunadas para visitar a un Lenovo Tenerife que se consolida cada vez más como uno de los grandes equipos de la competición. Si este duelo, que se disputará este jueves a partir de las 21:30 horas, se hubiese jugado en las primeras jornadas de la temporada, quizás las expectativas serían muy diferentes, se hablaría con más confianza de dar una posible sorpresa, pero lo cierto es que el final de año para los granadinos apunta a ser más triste de lo deseado.

El conjunto de Pablo Pin viaja con las ausencias ya conocidas de Luke Maye y Cristiano Felicio y la de David Iriarte, de quien se conoció el pasado martes, que estará alejado de las pistas las próximas dos o tres semanas por una pequeña rotura de fibras en el cuádriceps. Con su juego interior en KO técnico, el Covirán deberá buscar soluciones casi descabelladas para poder hacerle frente al plantel de Txus Vidorreta, tercero en la tabla con nueve victorias y tres derrotas.

Quien sí pisará el parqué del Santiago Martín, aunque por última vez como rojinegro, será Prince Ali. El alero americano acaba contrato con la entidad granadina el próximo 1 de enero y, como confirmó Pablo Pin en rueda de prensa, Ali ha decidido no renovar hasta final de temporada, por lo que tras el duelo ante el Lenovo Tenerife hará las maletas para emprender un nuevo camino. En contraposición, Dejan Todorovic podría al fin regresar a la dinámica del equipo en este último partido del año. El técnico rojinegro también confirmó en sus declaraciones a los medios de comunicación que el serbio ya empieza a tener mejores sensaciones y entrará en la convocatoria para el choque ante los aurinegros.

Reinventarse o morir

Con las ausencias de Maye, Felicio e Iriarte, el Covirán Granada deberá poner en práctica todas las fórmulas posibles para frenar a los de Txus Vidorreta y, en especial, al combo Huertas-Shermadini. En el duelo ante el Valencia Basket ya se vio como Pablo Pin puso sobre el parqué quintetos muy diferentes. Las parejas de Petit Niang con Pere Tomás o las de Alex Renfroe con Christian Díaz dieron sus frutos, por lo que no será raro volver a verlos juntos en pista.

Así mismo, con la baja del mallorquín, jugadores como Jacobo Díaz, Thomas Bropleh o Pere Tomás deberán asumir el rol de '4' para suplir como se pueda las ausencias de sus compañeros. Será el momento de dar protagonismo a los que no han disputado demasiados minutos esta temporada, el momento de dar un paso adelante. Buen ejemplo de ello es Christian Díaz. En el partido ante Zaragoza de la Jornada 11, el base canario tan solo disfrutó de once minutos en pista, en los que no anotó ningún punto y se marchó con un -2 de valoración. Actuación muy diferente a la vista en el duelo ante Valencia Basket. Díaz jugó 21 minutos, muchos de ellos en compañía de Renfroe y donde anotó 11 puntos para 7 de valoración.

Lenovo Tenerife, un proyecto a largo plazo que al fin da sus frutos

A muchos puede sorprenderle la aplastante superioridad del conjunto aurinegro, pero lo visto hasta el momento en la presente campaña no es más que el resultado de la confianza depositada en un proyecto. El regreso de Txus Vidorreta a La Laguna en la temporada 18-19 trajo consigo, progresivamente, una serie de jugadores que, actualmente, son el alma y la columna vertebral de un equipo llamado a estar en la élite del baloncesto español.

Con Sasu Salin, Fran Guerra, Gio Shermadini y Marcelinho Huertas, que acumulan cuatro temporadas en el plantel tinerfeño y jugadores como Bruno Fitipaldo con tres temporadas en Tenerife; Joan Sastre con dos y Tim Abromaitis que regresó esta temporada a tierras canarias, donde ya jugó durante cuatro años, tras su periplo en Unicaja, el técnico vasco ha conseguido formar una plantilla de garantías y sin apenas fisuras.

El Lenovo Tenerife tan solo ha perdido tres encuentros de Liga Endesa en los que va de campaña, todos ellos ante grandes rivales como Barcelona, Joventut y Real Madrid. Para más complicación para los rojinegros, los canarios tan solo han caído una vez este año como locales, siendo esta derrota en la anterior jornada ante el conjunto de Chus Mateo y siendo todos los tropiezos muy ajustados (67-65 ante Barcelona/78-69 ante Joventut y 67-80 ante Real Madrid).

La principal referencia de los aurinegros está muy clara, su combo Huertas-Shermadini. Cuando ambos están en pista, el Lenovo Tenerife es incontestable y cuando a ellos se une Salin, casi imparables. El base brasileño de 39 años, elegido Mejor Jugador Latinoamericano 21-22 y con 600 encuentros en sus espaldas en ACB, promedia 9,9 puntos, 4,8 asistencias, 93,8% de acierto en tiros libres y 10,6 de valoración por encuentro.

Su pareja de baile, Gio Shermadini, promedia 12 puntos, 4,6 rebotes y 63,2% en tiros de dos para 14,4 de valoración de media. Importante destacar también a incorporación recientes como la del escolta Jaime Fernández. El exjugador del Unicaja de Málaga ha aterrizado con buen pie en La Laguna con 9,3 puntos, 3,6 recuperaciones y 9,4 de valoración por encuentro.

Tres tropiezos tinerfeños de los que sacar petróleo

Aunque el Lenovo Tenerife parece imparable y dar la sorpresa en tierras tinerfeñas parece casi un milagro, lo cierto es que el equipo de Vidorreta atraviesa un pequeño bache en su inmaculada temporada. Los aurinegros ya están clasificados para la siguiente fase de la Basketball Champions League, de hecho lo han conseguido como primeros de grupo con cuatro victorias y dos derrotas, pero en su último encuentro de competición europeo cayeron ante el Rytas Vilnius. Aunque era un partido en el que los canarios ya no se jugaban absolutamente nada, el equipo ha sumado también dos derrotas consecutivas en Liga Endesa ante rivales directos, Joventut y Real Madrid. Estos tropiezos en la competición nacional sumados a los triunfos ya conseguidos por Madrid y Baskonia en la jornada en curso, sitúan a los tinerfeños a dos y una victoria de estos equipos, respectivamente.