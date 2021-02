El Covirán Granada incorpora a Moisés Andriassi al primer equipo

El Coviran Granada tiene ya una nueva pieza en su plantilla. Después de un mes y medio entrenando junto al equipo, el club ha decidido contar con Moisés Andriassi para lo que resta de temporada. El mexicano, que se desenvuelve en las posiciones de base y escolta, se une en la línea exterior a Christian Díaz, Lluís Costa, Germán Martínez, Manu Rodríguez, Thomas Bropleh y Joan Pardina.

El nuevo jugador rojinegro, que el próximo 1 de marzo cumplirá 21 años, mide 1’88 centímetros y es una de las promesas del baloncesto mexicano. El escolta debutó con la selección nacional el pasado 20 de febrero, cuando aún tenía 19 años, en un encuentro en el que anotó 6 puntos y capturó 7 rebotes. En las categorías inferiores destacó su actuación en el Centrobasket de 2017, en el que promedió 23 puntos con un tope anotador de 32 ante República Dominicana.

Moisés Andriassi, que nació en Texcoco de Mora, dio el salto al baloncesto profesional en Capitanes Ciudad de México durante la temporada 2019/2020. En el equipo dirigido por Ramón Díaz promedió 7’5 puntos en 16 minutos por encuentro. El escolta acabó la temporada con un 47% de acierto en el tiro de tres puntos. Además, el mexicano fue nombrado Novato del año en 2020 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y se proclamó campeón del concurso de triples.

El ya jugador del Coviran Granada estableció su récord personal en la liga mexicana después de anotar 26 puntos ante el Abejas de León. Andriassi acompañó la estadística con ocho asistencias y cuatro rebotes. El escolta estuvo la temporada pasada a las órdenes de Sergio Valdeolmillos en el Astros de Jalisco.

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada ha hablado sobre esta incorporación. “Hemos decidido tramitar la licencia e incorporar a Moisés al grupo. Es un jugador que ya está adaptado y conoce la forma de trabajar, los sistemas y a los compañeros. Tiene calidad en el juego ofensivo con muy buena mano. Puede ayudar en la rotación y él agradece en todo momento el trato que hemos tenido con él. Pensamos que nos puede ayudar, ya que viene de un baloncesto profesional que crece cada día. Esperamos que nos dé lo mejor”.

Así mismo, el ya jugador rojinegro se ha mostrado muy feliz por su entrada en el primer equipo y agradecido a “Óscar, Pablo y a toda la institución por confiar en mí. Tengo muchísimas ganas de jugar”. Sobre su tiempo entrenando con la plantilla, el mexicano ha afirmado que “desde el primer día que llegué los compañeros y todo el club se portaron muy bien conmigo. Yo me he sentido como en casa. Granada es muy bonita y me gusta mucho. En general me he sentido muy a gusto”.