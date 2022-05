Una noche para devolver al baloncesto granadino al lugar que merece

El día que todo aficionado rojinegro lleva más de diez años esperando ha llegado, el ascenso a la ACB está a tan solo 40 minutos. El camino ha sido largo, no solo contando desde el nacimiento de la Fundación CB Granada, sino también analizando la presente temporada. Derrotas inesperadas, momentos complicados con lesiones, bajas por Covid y un rival tan peligroso y digno enfrente como Movistar Estudiantes. No ha sido fácil llegar hasta este 13 de mayo, sin embargo, cuando no se tiene nada que perder la ilusión por hacer historia puede llevar a un equipo a conseguir el mayor de los logros.

El Covirán Granada regresa a casa en el que, si todo sale como se espera, será el último partido de la temporada de los rojinegros en el Palacio, para recibir al CB Almansa. El encuentro de este viernes no es un choque más, es la jornada decisiva para los de Pablo Pin, el día en el que se decidirá si se viaja a Cáceres con todo o nada por jugar. Ante la envergadura de la ocasión, la afición ha respondido como tanto tiempo se lleva pidiendo, llenando el Palacio. Las más de ocho mil entradas disponibles se vendieron en menos de 48 horas, Granada es baloncesto y lo ha vuelto a demostrar, aunque no hubiese estado de más si este afán por ver a los rojinegros se da antes.

Sea como fuere, el Palacio será el sexto jugador sobre la pista y hará hasta lo imposible para llevar al Covirán Granada hasta la máxima categoría del baloncesto español. Con el equipo concienciado de que la clave será disfrutar sobre la pista y hacer su baloncesto, como ocurrió contra CB Prat y con una afición totalmente volcada, el único ingrediente que falta para lograr la victoria será dejar los nervios, la presión y la responsabilidad a un lado, el ruido externo debe apagarse en la cabeza de los jugadores al menos durante 40 minutos.

El ambiente que se respira en Granada es el de un ascenso casi seguro, pero no se puede olvidar que en un partido siempre hay dos equipos. CB Almansa vendrá a la ciudad de la Alhambra jugándose la vida. Los albaceteños luchan por evitar el descenso y aunque son el plantel que más probabilidades tiene de salvarse, nada está asegurado en esta LEB Oro por lo que, seguro, vendrán con el cuchillo entre los dientes.

Aunque la clasificación refleje a un CB Almansa décimo cuarto y con cuatro derrotas consecutivas, las cosas no siempre son lo que parecen. Los de Rubén Perelló cuentan con una plantilla muy experimentada, con una gran capacidad anotadora desde el tiro exterior y capaz de plantarle cara a los favoritos de la competición llevando el partido a un final muy ajustado.

Los manchegos viajan con la duda del exrojinegro Josep Pérez que acusa una lesión en su mano. Aun así, cuentan con jugadores como Fabio Santana con una gran dirección del juego e intensidad, Eddy Polanco, uno de máximos anotadores de la competición con casi 16 puntos de media por encuentro o Jalen Nesbitt, jugador muy físico con 10’5 puntos de media. En el juego exterior despunta Arvydas Gydra con un 42’3% de acierto en el triple y en la zona, Petit Niand, Edu Gatell y compañía deberán verse las caras con Ioannins Dimakopoulos y sus 218 centímetros de altura.

Por parte de los rojinegros la única duda será Pere Tomás aquejado de un golpe en el abductor y que lleva toda la semana “entre algodones” a expensas de cómo se encuentre en la mañana de este viernes para ver hasta qué punto llega su participación en el partido.

Como dijo el pasado jueves Pablo Pin en rueda de prensa, el trabajo ya está hecho, no se va a inventar nada nuevo, lo único que se puede hacer es tirar de coraje y concentración para disfrutar de un partido que puede marcar una nueva y gloriosa página en la historia del club. El sueño de ser de ACB está tan solo a 40 minutos.