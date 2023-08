El Covirán Granada arranca oficialmente su segunda temporada en la ACB

Adiós a las vacaciones, llegó la hora de volver al trabajo. El Covirán Granada ha comenzado este lunes su segunda temporada como equipo de ACB. Los rojinegros se han dado cita en el Palacio de Deportes para pasar los habituales reconocimientos médicos y dar inicio así a su pretemporada.

Jornada de reencuentros y caras felices en el primer día del 'Año II' para los granadinos. Rostros ya habituales como los de Lluís Costa, Pere Tomás, Christian Díaz, David Iriarte y Germán Martínez, aunque este última haya vivido la pasada temporada lejos de tierras granadinas, se han unido a las de los recién llegados Kwan Cheatham y Evaldas Kayris, de momento, las dos únicas incorporaciones que se encuentran ya en la ciudad.

A ellos se unirá Joe Thomasson este miércoles ya que aterrizará en Granada el martes 15 de agosto. La próxima semana harán lo propio Yiftach Ziv y Artur Konontsuk tras su participación en el Preolímpico con sus respectivas selecciones. Los últimos en unirse a la expedición rojinegra serán David Kramer y Cristiano Felicio, ya en el mes de septiembre cuando finalice su presencia en el Mundial.

Primeros pasos lejos del Palacio

Para no perder la costumbre, el Covirán Granada dará sus primeros pasos de la pretemporada lejos del Palacio de Deportes. La utilización del pabellón del Zaidín por parte de 'La Familia' para disputar el torneo Ciudad de Granada que los enfrentará a los combinados de Canadá y República Dominicana obligará a los de Pablo Pin a hacer las maletas y marcharse al Estadio de la Juventud.

Al respecto, el técnico granadino ha apuntado que el equipo podría hacer uso del Palacio, pero "en algunas horas un poco extrañas", es por ello que el club ha decidido ir "directamente al Estadio de la Juventud". Pin ha remarcado que las instalaciones "están muy bien por lo que no hay problema en ir allí" e incluso ha ironizado con que el equipo deberá entrenar en este estadio "alguna vez más a lo largo de la temporada, así ya vamos cogiendo experiencia y los nuevos lo van conociendo".

El regreso del hijo pródigo

La incorporación de Germán Martínez a la plantilla rojinegra se podría considerar como una cara nueva más dentro del 'roster' granadino, aunque lo cierto es que se trata de un jugador más que esperado en Granada y que vuelve a la que siempre será su casa. Martínez se ha mostrado con ilusión y muchísimas ganas de volver al trabajo con Covirán Granada, reconociendo que la pasada noche hasta se sentía como "un niño de 12 años que se iba de sector".

El base ha hablado sobre su regreso al conjunto rojinegro como un movimiento que "no estaba claro en ningún momento", a pesar de que "se podría sospechar algo. Martínez, además, ha recalcado que regresar a Granada siempre ha sido su ilusión ya que "es donde me he criado y donde quiero jugar".

Sobre su rol para la próxima campaña, Germán Martínez reconoce que aun no ha mantenido una charla con Pablo Pin sobre cuál será su posición aunque sospecha que "será como en la LEB Oro, ese combo entre 1 y 2, aunque creo que se decantará más por el puesto de base".

Marc García se une a los entrenamientos

Entre las caras nuevas que se ha podido ver en el Palacio de Deportes este lunes está la de Marc García. El ex jugador de Fuenlabrada, equipo descendido la pasada campaña a la LEB Oro, se ha incorporado al conjunto granadino para ayudar en los entrenamientos de pretemporada. El escolta catalán permanecerá en Granada hasta que, tal y como ha explicado Pablo Pin, "encuentre equipo o él quiera estar con nosotros". Su llegada se produce por las ausencias de jugadores como Kramer, Ziv y Konontsuk ya que el equipo "necesita físicos profesionales para poder entrenar", señala el técnico granadino. A su papel de refuerzo se unirán también los juniors Hugo Megías y Hugo Fernández.