Un último baile para endulzar una amarga despedida

El último baile ha llegado. El Covirán Granada afronta este viernes su último partido como equipo de ACB. Los rojinegros vivirán, a partir de las 18:30 horas, una despedida que en su esencia es amarga, triste y algo desoladora por tan aciago final, pero que tratará de aderezarse con una pizca de alegría consiguiendo un último triunfo antes de volver al barro para tratar de regresar a la élite lo antes posible.

El conjunto granadino se encontrará por última vez con su afición en un Palacio de Deportes que, a priori, lucirá una imagen poco habitual y sombría debido al cambio ilógico planteado por la ACB para la última jornada de la competición. Los de Pablo Pin tenían programado su partido, en un principio, a las 21:00 horas de este viernes. Sin embargo, tras confirmarse su descenso a la Primera FEB, la ACB reestructuró los partidos dejando el duelo ante MoraBanc Andorra en mitad de la tarde de un día laborable. Flaco favor a un equipo que solo quiere cerrar un año tan duro con el calor de su público.

En lo que a lo deportivo se refiere, el Covirán Granada se juega este viernes poder decir adiós a la Liga Endesa con una media sonrisa en la cara. Los granadinos buscarán ante MoraBanc Andorra un último triunfo, el décimo de la temporada, que les permita celebrar por última vez con su marea rojinegra en la élite. Una victoria que refrende que el nivel del equipo no ha sido tan ínfimo a pesar de no haber conseguido el objetivo. Una última victoria que podría demostrar, o al menos, resaltar, que aquel partido prácticamente ganado que los colegiados arrebataron de las manos al Covirán Granada podría haberles dado la salvación. El pasado ya no se puede cambiar, pero nunca está de más echar la vista atrás para recordar que un descenso no tiene un solo culpable.

Para el encuentro ante los del Principado, Pablo Pin no podrá contar con Amine Noua. El jugador francés será baja por primera vez en toda la temporada debido a unas molestias que venía arrastrando desde hace más de un mes. Unos problemas físicos que, al no tener nada más en juego, ya no hace falta aguantarlos y forzarlos más. Será extraño ver a los rojinegros sin su gran líder ofensivo sobre la pista. Con este hueco que Noua dejará en la convocatoria las dudas se ciernen sobre Omar Silverio, Sam Griffin y Gian Clavell, los descartados por el técnico rojinegro en los dos últimos partidos. La lógica dice que Silverio debería ser quien entre en la convocatoria si ya está recuperado de sus problemas en la rodilla. Aunque la parte sentimental, esa que seguro estará muy presente en esta última jornada, alega que Clavell debería tener la oportunidad de volver a sentirse jugador aunque solo sean unos pocos minutos.

MoraBanc Andorra, objetivo la undécima posición

El equipo dirigido por Joan Plaza llega al Palacio de Deportes con los deberes más que cumplidos. Los del Principado cuentan con trece triunfos en su casillero, una cifra que les ha permitido mirar los puestos de descenso con gran lejanía y una calma envidiable por muchos. Ahora, con la última jornada del curso como último deber, Andorra buscará un triunfo que les permita deshacer el triple empate que actualmente firma con Casademont Zaragoza y Río Breogán.

Los tres equipos cuentan con el mismo número de victorias, siendo los maños los que se colocan en primera posición, seguidos de los gallegos. Los puestos europeos están en juego, es por ello que este último partido no será un mero trámite ni para locales ni para visitantes. Aunque los objetivos de ambos sean tan distintos.

MoraBanc Andorra ha salvado y quiere mejorar una temporada de muchos cambios y, sobre todo, demasiadas dudas entorno a la una configuración inicial de plantilla que finalmente les ha salido bien parada. Los de Joan Plaza tienen una gran virtud. A nivel ofensivo son un equipo tremendamente peligroso, tanto que son sextos en la clasificación general en puntos anotados por partido con una media de 87'6 puntos. Eso sí, todo lo que anotan, también lo reciben.

Los problemas defensivos que ha mostrado MoraBanc Andorra durante toda la temporada son el punto clave para entender porqué el conjunto andorrano no está más arriba en la tabla. Entre sus filas no solo cuentan con jugadores más que contrastados como Ferran Bassas, Kyle Kuric o Shannon Evans, sino que además cuentan con el máximo anotador de la Liga Endesa. Jerrick Harding es el gran termómetro de un MoraBanc Andorra que en gran medida depende de sus actuaciones. Con 20 puntos de media por partido, Harding no solo es el máxima anotador, sino también el cuarto mejor valorado de toda la competición con 17'6 puntos por encuentro; segundo jugador que más tiros de dos anota; primero en tiros libres y segundo que más faltas recibe. Todo un animal sobre la pista al que habrá que controlar si se quiere conseguir, al menos, un partido competido. Además, Shannon Evans es el tercer jugador que más balones recupera, mientras que Ben Lammers es cuarto en tapones.

MoraBanc Andorra tiene plantilla suficiente para estar un poco más arriba en la tabla. Pero, en esta última jornada del año, las estadísticas, el físico o los nombres ya no importan. El Covirán Granada es experto en cerrar sus años ganando, dando una última alegría a su afición, siempre consiguiendo victorias de corazón, de garra. Una implicación que debe resurgir como ya hiciese un año atrás para doblegar a Gran Canaria. Una energía que debe mostrarse por última vez para decir adiós a la ACB con la cabeza bien alta y con la firme convicción de que se tratará de regresar lo antes posible.