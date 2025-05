Adiós a la ACB sin un último premio (77-89)

No empezó el encuentro de la mejor de las formas. Un Covirán Granada claramente cansado, no solo físicamente sino también mentalmente, arrancó su último encuentro como equipo de ACB con la falta de concentración e intensidad propia de un equipo que solo quería acabar esta tortuosa temporada. MoraBanc Andorra, que sí se jugaba mucho en esta última jornada de la competición, no dudó en salir al parqué del Palacio con el pie del acelerador pisado a fondo. A sus primeras canastas se unió una antideportiva a Agustín Ubal que puso el 0 a 9 en el marcador rápidamente. Solo Aurrecoechea fue capaz de rascar dos tiros libres para maquillar el mal inicio de los suyos. Paró el juego Pablo Pin con algo más de cinco minutos en el crono para tratar de hacer entender a los suyos que debían irse de la ACB con la cabeza bien alta. El movimiento del banquillo y la entrada de Rubén Guerrero dio algo más de energía al equipo. El pívot malagueño firmó unos muy buenos minutos para evitar que Andorra cogiese mayores distancias en el marcador. Aun así, no fue el mejor periodo de los granadinos cerrando el primer acto con un escueto 18 a 30.

De regreso al parqué y con Bamforth, García, Visconti, Tomàs y Guerrero como quinteto en pista, el Covirán volvió a encontrarse con su eterna lucha esta temporada: tratar de darle la vuelta a un marcador. Un triple inicial de Scott Bamforh fue la única anotación que cosechó el conjunto rojinegro en los primeros minutos del segundo periodo. Caras largas sobre el parqué de un Palacio de Deportes más vacío que de costumbre y que trataba de sacar fuerzas para animar a su equipo en la situación más dura del año. Solo Jonathan Rousselle parecía tener esa garra y ese corazón que tantas veces ha mostrado. Al francés le duele la elástica rojinegra, de eso no cabe duda. Con el paso de los minutos, el Covirán Granada fue entrando en calor, sobre todo con el regreso de un Agustín Ubal más calmado a la par que concentrado. El uruguayo volvió a dar ese extra de energía tan necesario durante toda la temporada para, junto con un Iván Aurrecoechea aguerrido en la zona, apretar un poco el resultado por primera vez en todo el partido. Llegaron a colocarse a tan solo cuatro puntos, momento en el que el Palacio despertó para animar por última vez en la élite. Sin embargo, MoraBanc Andorra supo reaccionar con relativa facilidad para volver a superar la barrera de los diez puntos para marcharse al descanso con el 34 a 49.

Con el inicio del tercer acto, el Covirán trató de dejar el mejor recuerdo posible a sus aficionados, pero era evidente que la crueldad del descenso no permitió a los jugadores dar su mejor versión. Los de Pablo Pin dejaron ver una vez más las costuras del proyecto. Destellos de buenas jugadas combinadas con pérdidas, pasos imprecisos y ataques que no llegaban a buen puerto ante un MoraBanc Andorra claramente ofensivo y con la capacidad de anotar sin apenas esfuerzo. Tampoco lo necesitaba pues la implicación defensiva de los granadinos no fue la mejor de esta amarga temporada. A pesar del evidente cansancio el corazón del equipo siguió latiendo en jugadores como Jonathan Rousselle, Pere Tomàs o un Rubén Guerrero que trató de borrar sus actuaciones pasadas con una energía que bien podía haber mostrado durante el año. A base de coraje, y de un Jonathan Rousselle que tiene las llaves de la Alhambra si las desea, se llegó a colocar el 55 a 58 en el marcador. El Palacio de Deportes volvió a rugir como si la permanencia aun estuviese en juego.

Con el 62 a 66 arrancaron los que fueron los últimos diez minutos del Covirán Granada en la ACB. Un periodo en el que los rojinegros, al igual que en cuartos anteriores habían mostrado sus costuras, en estos últimos compases de la temporada reflejaron una vez más que a corazón y a ganas no les gana nadie. Los lanzamientos podrán entrar o no, pero la intención y las ganas de luchar siempre estarán. Aunque solo con eso no se ganan partidos, ya se ha demostrado también durante todo el año. Los de Pablo Pin intentaron hasta el último segundo regalar un final algo más feliz a sus aficionados, pero MoraBanc Andorra acabó imponiéndose por 77-89 para dejar a los rojinegros con nueve triunfos en su temporada de descenso a la Primera FEB. Punto y a parte a un camino de tres años de sufrimiento, errores, pero también más de una alegría. Adiós a una temporada cruel por los resultados, las lesiones y las decisiones de terceros, pero eso sí, un curso que debe servir como punto de inflexión para regresar con más fuerza que nunca el próximo mes de septiembre u octubre. Hasta aquí la temporada 24/25. Es momento de reflexionar y aprender de los muchos errores cometidos. La cuenta atrás para regresar a la Liga Endesa ya ha comenzado.

Ficha del partido:

Covirán Granada: Rousselle, Valtonen, Ubal, Aurrecoechea, Ndiaye - quinteto inicial - García, Tomàs, Guerrero, Bezhanishvili, Bamforth, Visconti, Cerdá.

MoraBanc Andorra: Evans, Ortega, Bassas, Lammers, Doumbouya - quinteto inicial - Goudou-Sinha, Luz, Ganal, Okoye, Dos Anjos, Kuric, Chougkaz.

Parciales: 18-30; 16-19 - descanso - 28-17; 15-23

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 34 de la ACB disputado en el Palacio de Deportes el viernes 30 de mayo a las 18:30 horas.