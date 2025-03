El Covirán Granada alza la voz y pide “respeto” a los árbitros

Hartazgo y malestar en el Covirán Granada. El arbitraje recibido ante Hiopos Lleida en el Palacio de Deportes este pasado domingo ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba demasiado lleno. El club granadino ha emitido este lunes un comunicado mostrando por primera vez públicamente su malestar por la actuación arbitral.

En el texto publicado, la entidad rojinegra recalca que hasta el momento siempre habían sido "prudentes" y habían expresado en "privado" las diferencias de criterio que percibían en los diferentes encuentros disputados en las tres temporadas que acumulan en la ACB. Estas quejas se trasladaron a los "diferentes estamentos" de la competición, recalcando las "faltas de respeto que recibíamos en muchos partidos debido a diversas decisiones arbitrales".

Lo acontecido este pasado domingo ante Hiopos Lleida, donde el rival disfrutó de 51 tiros libres y donde se señalaron hasta cuatro técnicas y una antideportiva a Covirán Granada, ha hecho que el club cambie radicalmente su postura en lo que a las quejas del arbitraje se refiere. En el comunicado, los rojinegros detallan que "se acabó no denunciar públicamente el trato que recibimos. Estamos cansados de pensar que son errores normales que siempre caen en nuestra contra. Sabemos los miles de errores que cometemos y somos conscientes de que estamos en la mejor liga de Europa, pero esto no vale para que se falte el resto a una ciudad volcada con el baloncesto y a una gente que trabaja incansablemente por hacer disfrutar de este espectáculo".

Así mismo, el Covirán Granada resalta en varias ocasiones que solo pide "respeto" y piden un arbitraje justo, no buscando una imparcialidad a su favor sino que permitan que el equipo consiga victorias o derrotas en función a su trabajo.

Este comunicado llega tras unas declaraciones de Pablo Pin en rueda de prensa en la que el entrenador no señaló directamente a los colegiados, pero sí resaltó en varias ocasiones cómo sus decisiones hicieron que "Ousmane Ndiaye no lo dejasen jugar" o la sorprendente cifra de cero tiros libres concedidos para un jugador como Jonathan Rousselle, quien estuvo más de media hora en pista y siempre con el balón en sus manos. Con este gesto, el Covirán Granada da un paso adelante en busca de un respeto que llevan reclamando tres temporadas y que parece no llegar.

El comunicado del Covirán Granada completo:

El Coviran Granada quiere manifestar su malestar públicamente. Hasta el momento habíamos sido prudentes y, en privado, hacíamos ver a los diferentes estamentos de la liga ACB la falta de RESPETO que recibíamos en muchos partidos debido a diversas decisiones arbitrales que se producían durante su transcurso.

Tenemos claro que somos un club con poca historia, con el cuerpo técnico más joven de la liga, con unos jugadores económicamente humildes y, sobre todo, una afición magnifica y respetuosa. Somos un club diferente en muchos aspectos a lo común que suele formar parte de la Liga Endesa, pero esto no puede dar pie a vivir cosas como las que se vieron ayer en el partido contra Hiopos Lleida, pero que, sin embargo, llevamos sufriendo durante muchos partidos.

Siempre hemos mantenido nuestro silencio y no hemos alzado la voz. Hasta hoy. Se acabó no denunciar públicamente el trato que recibimos. Estamos cansados de pensar que son errores normales que siempre caen en nuestra contra. Nosotros sabemos los miles de errores que cometemos y somos conscientes que estamos en la mejor liga de Europa, pero esto no vale para que se falte al RESPETO a una ciudad volcada con el baloncesto y a una gente que trabaja incansablemente por hacer disfrutar de este espectáculo.

Solo queremos que se nos RESPETE, independientemente de la posición que ocupemos o presupuesto que tengamos. Solo queremos RESPETO, no queremos que nos den, pero que no nos quiten lo que trabajamos.

Sentimos por nuestros aficionados lo que vivieron ayer y agradecemos el apoyo incondicional del Palacio. Queremos que sepan que lucharemos dentro y fuera de la pista por defender los valores de nuestro club.