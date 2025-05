El Covirán carbura cuando todas las piezas hallan su lugar

Para muchos las últimas tres victorias han llegado, quizás, demasiado tarde. No son pocos los mensajes que se han podido ver en las redes sociales en los últimos días mostrando una alegría obvia por el triunfo de su equipo, a la par que reflejaban unas pequeñas notas de pesar por no haber obtenido dichos triunfos varias jornadas atrás. Un hecho que habría evitado que el Covirán Granada se encontrarse, a pesar de su evidente mejoría en lo que a los resultados se refiere, al borde del abismo.

Pero lo cierto es que los triunfos han llegado cuando era lógico que llegasen. A nadie puede escapar que el conjunto rojinegro ha atravesado una segunda vuelta de la ACB sumamente complicada. Las lesiones de Edgar Vicedo, Jacob Wiley, Sergi García por momentos, Agustín Ubal, Scott Bamforth, Pere Tomàs y Gian Clavell trastocaron todos los planes de la entidad granadina. Los refuerzos llegaron, pero como es obvio, los nuevos jugadores requerían de un tiempo de adaptación que, al fin, ha culminado. A la vista está al conseguir tres triunfos en los últimos cuatro partidos.

La mejoría y, sobre todo, la versión más colectiva del Covirán Granada es evidente. Para percibir que la maquinaria rojinegra ya está perfectamente engrasada tan solo hay que ver los dos últimos encuentros del equipo ante Zaragoza y Breogán. Sobre la pista se pudo ver un juego más colectivo, agresivo, compartiendo el balón y, especialmente, una actitud defensiva y una energía que solo son posibles si se cuenta con una rotación decente y no de la que dispuso el plantel de Pablo Pin durante demasiadas semanas donde tan solo ocho o nueve jugadores estaban disponibles.

Eso sí, la evidencia más latente se refleja en las estadísticas. Jonathan Rousselle es un caso claro. El regreso de Sergi García a la rotación ha permitido al base francés disfrutar no solo de minutos de descanso coherentes, sino también de trasladar a la pista unos minutos de calidad que lo han llevado a ser referente ofensivo en las últimas jornadas. Rousselle sumó 21 puntos ante Zaragoza y 16 ante Breogán con un 3 de 4 y un 2 de 3 en triples, respectivamente. A esto se suma su aportación en defensa con cinco rebotes ante Breogán o las 6 asistencias que repartió ante Zaragoza. Su minutaje sigue siendo elevado, pero el hecho de contar con Sergi García de compañero de batallas, sin duda alguna, mejora sus prestaciones.

Lo mismo ocurre con Amine Noua. Sí que es cierto que poco, o nada, se le puede reprochar al pívot francés pues ha cuajado una temporada sobresaliente con el Covirán Granada. Eso sí, en las dos últimas jornadas y en el duelo ante Manresa, ha sido más decisivo que en semanas anteriores cuando su anotación parecía llegar cuando ya no había nada por lo que luchar. Noua fue clave en el triunfo en el Príncipe Felipe con 21 puntos y 7 rebotes, así como en la victoria ante Breogán con 19 puntos y 5 rebotes. Unas actuaciones derivadas de un trabajo en equipo en el que Gio Bezhanishvili e Iván Aurrecoechea se han convertido en sus más fieles escuderos. El pívot madrileño ha dado un paso adelante en esta recta final de temporada ante el evidente “banquillazo” que está sufriendo Rubén Guerrero. Aunque sus números no “brillen”, Aurrecoechea está siendo una pieza clave en las últimas jornadas al permitir que el juego interior del Covirán no decaiga cuando los titulares estén en sus minutos de descanso. Algo que también está consiguiendo un Bezhanishvili que, aun sin aportar en anotación, consigue, sobre todo, no restar al equipo y permitir que el juego no se descompense en exceso con las rotaciones.

En esa evidente mejoría y, sobre todo, adaptación de los jugadores llegados como refuerzo se encuentra Riccardo Visconti. El italiano reconoció en una entrevista a este medio que necesitaba “enchufarlas más” tras la victoria ante BAXI Manresa. Desde ese momento, Visconti encontró su deseado acierto desde la línea de triple. 15 puntos ante Gran Canaria y 22 ante Zaragoza reflejan que sus compañeros ya empiezan a encontrar al alero en las posiciones adecuadas para que sume gracias a su eficacia desde el ‘catch and shoot’. Los jugadores del Covirán Granada ya han pasado por la indeseada pretemporada en mitad de campaña. Los malos momentos y la falta de entendimiento en la pista, como ocurrió ante Leyma Coruña en el Coliseum, ya no se verán. Los rojinegros solo necesitaban tiempo, entrenamientos y una adaptación obligatoria a la nueva situación. Tras esto, los resultados son claramente positivos. Pronto y demasiado tarde, la realidad es que si el Covirán se marcha de la ACB lo hará como un auténtico equipo.