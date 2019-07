Granada solo ofrece una opción para pasar un día de playa con tus mascotas

Ir a la playa es uno de los planes más elegidos durante el verano. En familia o con amigos se acude para disfrutar a la orilla del mar, pero también es posible hacerlo con una mascota como un perro. Aunque en muchas playas está prohibido, existen otras que sí permiten la visita de estos peludos. En Andalucía son 13 las playas caninas que existen y la costa granadina cuenta con una de ellas. Se trata de la Playa de El Cable, que está ubicada en el término municipal de Motril.

La única playa canina de la costa granadina cuenta con una zona habilitada para los perros de unos 400 metros de longitud. Está situada al comienzo de Playa Poniente, junto al muro del Puerto de Motril y es compartida con pescadores, como informa Redcanina, por lo que hay que prestar atención a los anzuelos que se pueden encontrar en la zona.

La playa para perros El Cable, en Motril, tiene una serie de normas que hay que respetar. Primero, está prohibido salir con el animal de la zona delimitada. Quienes acudan con su perro, deben llevar la documentación en regla de su mascota. Los perros de razas potencialmente peligrosas están obligados a llevar un bozal homologado. Los dueños tienen que controlar en todo momento a sus perros para no causar molestias al resto de personas. Además, están obligados a recoger los excrementos de los animales y depositarlos en las papeleras, como se debe hacer en cualquier otro lugar.

Durante la temporada estival, se puede disfrutar de la zona de Playa El Cable habilitada como playa para perros a cualquier hora. Se trata de un espacio en el que los peludos pueden pasear y refrescarse en una jornada diferente.

Existen otras playas caninas en la costa andaluza, recopiladas por Redcanina. La provincia de Málaga es la que cuenta con más playas para perros: la Playa El Castillo de Fuengirola – que fue la pionera-, la Playa de Piedra Paloma de Casares, la Playa canina de Torre del Mar, la Playa El Pinillo de Marbella, la Playa Ventura de Mar de Marbella, la Playa Arroyo Totalán, la Playa canina de Torrox y la Playa canina de Benalmádena. En Almería solamente hay una playa para perros, en la localidad de Adra, en la Playa de la Rana. En Cádiz, los peludos pueden disfrutar en la Playa Camposoto, mientras que en Huelva pueden hacerlo en la Playa del Espigón y en la Playa de la Gola de Isla Cristina.

Lo cierto es que esta playa granadina deja mucho que desear en ciertos aspectos, si las comparamos con otras adaptadas en la misma comunidad autónoma. El hecho de que pescadores puedan realizar su actividad en la zona es peligroso para los animales. Además, el aspecto que presenta a final de temporada se aleja de la limpieza, ya que son muchos los dueños que no recogen los excrementos en las zonas más alejadas de la orilla, a espaldas de miradas cívicas. Otro de los temas que puede mejorar la Playa El Cable de Motril son las duchas que hay ¿A quién no le gusta una ducha de agua para quitarse la sal? Pues en Fuengirola han adaptado dispensadores de agua para que los perros puedan llegar a casa lo más limpios posible y no mezclar el aseo humano con el animal.