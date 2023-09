La Costa de Granada cierra un verano de buenos datos en el turismo en detrimento de la capital

El verano ya ha dicho adiós. Aunque seguro muchos granadinos apuran este fin de semana sus últimos días de vacaciones antes de regresar a la vida real, lo cierto es que la época de descanso, sol y playa ha llegado a su fin. Septiembre ya ha empezado por lo que es momento de hacer balance de lo que ha sido el verano en lo que al turismo se refiere.

Datos muy positivos los que registra la Costa de Granada al término del mes de agosto. Con una media de ocupación del 90-95%, desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada aseguran que ha sido un "verano muy bueno" donde, aunque el turista "se ha reservado un poco de lunes a jueves, durante el fin de semana el gasto en la hostelería ha sido el habitual", por lo que los efectos de la inflación no se han notado en este aspecto.

En la misma línea se sitúa la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa de Granada, donde su presidente, Francisco Trujillo, destaca que las playas "han estado llenas desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche", gracias en gran medida al "buen estado de las playas", por lo que "el balance general del verano es positivo y bastante bueno".

Al alto porcentaje de ocupación de la Costa Tropical se une una cifra muy positiva en lo que a las zonas y comarcas del interior de la provincia se refiere donde se ha cerrado el verano con una ocupación media en torno al 80-85%.

La 'cara B' del verano la sufre la capital

A los buenos datos en la Costa de Granada se contraponen unas cifras de ocupación "suficientes" en la capital dentro de que se trata de una temporada baja de turismo para el centro de la ciudad. Las altas temperaturas han hecho que el turista apueste decididamente por el litoral granadino en detrimento de la ciudad. Aun así, la ocupación hotelera del mes de agosto en Granada se sitúa en torno a un 58%, una cifra que cumple con las "expectativas de los empresarios". Aunque el verano ha podido"salvarse", desde el sector del turismo vuelven a resaltar el problema de la provincia con las conexiones, incidiendo desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada en que es necesario que los políticos se comprometan a subsanar la "deficiente situación de las infraestructuras y conexiones".

Para hoteleros y hostelería, el verano se ha salvado, pero para el comercio han sido, sin duda alguna, meses muy complicados. María Castillo, presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada, reconoce que "las ventas han sido muy lentas este verano, con el agravante de que el turismo que viene a Granada no es un turismo de tiendas".

Aunque hay un cierto sector del comercio que sí se "salva" estos meses, como pueden ser las tiendas de "muebles y electrodomésticos ya que muchas personas aprovechan el verano para hacer reformas en casa", Castillo asegura que "para el comercio general que no se dedica al hogar ha sido una época muy dura".

La subida de los precios y las continuas olas de calor que han asolado la ciudad tampoco han ayudado a un comercio de proximidad que sigue siendo el gran perjudicado. "Los precios han subido en todos sitios, no solo en el comercio tradicional, pero parece que el cliente no lo ve. Las olas de calor también nos han afectado. La gente no salía por las tardes, la ciudad estaba desierta y muchos hemos decidido cerrar por la tarde porque muchas veces no merece la pena estar. No se vende".

Con la esperanza puesta en septiembre

Aunque la época de vacaciones haya llegado a su fin, hosteleros y comerciantes miran al mes de septiembre con mucho optimismo. Las lluvias y las bajas temperaturas aun no llegarán a Granada por lo que las próximas semanas seguirán siendo propicias para que el turismo siga circulando por la provincia, especialmente por la capital.

La presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada señala que el sector estaba deseando que llegase el mes de septiembre ya que "como dicen el refrán, sino llueve, llovizna. La gente vuelve a la ciudad y al final siempre cae alguna compra".

Regresando al turismo propiamente dicho, desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo señalan que, en la capital, el porcentaje de ocupación ascenderá entre el 75 y 80%. La previsión de ocupación baja en la Costa de Granada donde dependerán claramente de la climatología y donde los fines de semana serán el momento más importante de la semana para la hotelería y hostelería, siendo el porcentaje de ocupación previsto de un 65%.