Estas son las cosas que jamás debes buscar en Google

Internet es un lugar repleto de información que puede resultar muy eficiente para que las personas encuentren las cosas de manera más simple y rápida. Es el método más fácil del siglo XXI, pero a la vez, el más peligroso. A pesar de que las personas adultas tienen el sentido suficiente para saber qué consultar y qué no, que está bien y que está mal, debe tenerse mucho cuidado con las búsquedas que se realizan en la red. Nada es del todo seguro y menos para los jóvenes menores de edad. Entre las cosas buenas y malas que tiene Internet, investigar sobre alguna de ellas puede obtener resultados perjudiciales.

No busques animales peligrosos e insectos

De todas las millones de especies que existen en el planeta seguramente hayas visto menos de un 1% del 14% que podemos llegar a conocer los seres humanos. Según National Geographic, aún estamos muy lejos de conocer ese 86% restante. Seguro que los animales que has tenido oportunidad de ver son muy comunes y no tan sorprendentes para los ojos, sin embargo, Google contiene miles de animales e insectos que resultan sumamente asquerosos.

Animales que no aportan nada, a no ser que quieras realizar un artículo sobre insectos desagradables. Esta imagen solo conllevará un impacto a tu mente si no te gustan los insectos y puede provocar que acabes obsesionado con ellos. Pero no una obsesión buena, sino una en la que puedas llegar a pensar que se encuentran en cualquier lugar, en tu casa o en tu cama, y que pueden aparecer en todo momento incluso mientras estás durmiendo ocasionándote nervios, inseguridad e incluso insomnio. Por eso es más recomendable no acudir a Google en busca de este tipo de información.

Síntomas de algunas enfermedades y cuestiones sobre el cáncer

Esta es una de las peores opciones para buscar en Internet, pero casi todas las personas alguna vez en la vida lo han hecho. Alguna vez has tenido que sentir un dolor de cabeza más fuerte de lo normal, angustia muscular o algún síntoma diferente de los que sueles tener en cualquier parte del cuerpo. El primer reflejo que se tiene es el de ponerte a investigar en Google acerca de qué es lo que te pasa, pero lo que no se sabe es que es una mala decisión que suele cometerse muy frecuentemente. Si buscas tus síntomas, puedes llegar a asustarte, dado que la red está repleta de información médica. Quizás el dolor de cabeza puede provocártelo el propio Google. No todo lo que se busca tiene que tener relación con lo que te pase. El cáncer es una de las enfermedades más comunes entre las personas, por lo que tiene multitud de variantes. La información que encuentres puede no estar acertada con lo que te pase y causarte una gran ansiedad o depresión. Quizás uno de tus síntomas es un pequeño dolor en el costado que pueda encontrarse en millones de páginas con síntomas del cáncer. En estos casos lo mejor es acudir al médico para recibir una información real.

Buscar cosas ilegales y criminales

En la actualidad, podemos decir que todo está completamente controlado, incluso el propio Internet. Si consideras buscar cosas ilegales y criminales en Internet, estás equivocado, pues todas las búsquedas peligrosas y sospechosas de ciertos términos de Google están estudiadas y almacenadas. Es decir, son almacenadas en los diferentes servidores de grandes entidades de investigación que podrían acabar metiéndote en un lío en el futuro. Tal vez por curiosidad un día acabes formulándole a Google ¿Cómo robar la caja fuerte de mi jefe? o ¿Cómo dormir a una persona?, y a pesar de no considerarse un delito a priori, en cualquier caso una búsqueda continuada sobre un tema determinado puede levantar sospechas, dar indicios de la intención de cometer un delito próximamente o incluso de que se ha cometido y se pretende ocultar.

Cómo es un parto y cosas extrañas de la piel

Muchos seres humanos, sobre todo las mujeres, consideran el momento de tener un bebé como algo muy común de la vida que estaría bien conocer al respecto. Sin embargo, hacer referencia al momento en el que están teniendo un niño y el proceso del parto es muy desagradable. Quizás si buscas información sobre esto puede cambiar en tu mente la idea de tener un niño.

Además, debemos cuidarnos la piel pero no obsesionarnos con ella. Por lo que si te sale un grano en la cara o tienes un lunar extraño, no busques información sobre eso. Es preferible que acudas a profesionales para que te indiquen cómo actuar ya que en Internet la información es muy variada y puede no ajustarse a tu situación hasta empeorarla.

No busques tu nombre

Otra de las cosas que es preferible no buscar es tu propio nombre. Seguramente alguna vez lo has hecho, pero es algo que no es muy recomendable ya que todos tenemos una huella digital en la red y pueden localizarse fácilmente a las personas con el nombre y los apellidos. Por eso, a la hora de ceder tus nombres o datos en Google debes tener mucho cuidado y saber cómo hacerlo bien sin que te vayan a generar problemas de aquí a un futuro.

Las maravillas que tiene Google pueden convertirse fácilmente en pesadillas si no lo usamos adecuadamente. Conocer información sobre la red nos puede ayudar a saber qué es mejor para nuestra salud y que la relación que tenemos con Internet pueda considerarse un uso correcto y sano.