Coque Malla llega el 18 de enero a la Industrial Copera

Lo fue, pero hace mucho tiempo que a Coque Malla sólo se le conoce por haber sido el cantante de Los Ronaldos. Después de tres décadas de carrera, su nombre ya no está únicamente asociado al de esa banda, ni tampoco a un género concreto (el pop-rock fresco, heredero de grupos como los Rolling Stones). Después ha hecho canción de autor, funk, salsa, soul… Desde 1999 cabalga solo y eso no le ha restado popularidad.

El artista presenta el próximo 18 de enero en la sala Industrial Copera su último disco, titulado ‘¿Revolución?’ y que llega avalado por unas críticas muy favorables. Según destaca su promotora en un comunicado, para ese álbum quería construir un repertorio que contuviese todos los espectros musicales, como había conseguido Radiohead en su último trabajo.

Ese, según Coque, era su punta de partida sónico: “Quería mezclar las grandes canciones que me estaban saliendo, tipo “La señal” o “Me dejó marchar”, que suena a clásico de Sinatra, casi, con lo que ya habíamos incorporado, que eran las cuerdas, el sonido cercano a la banda sonora, pero también introducir lo bailable, la electrónica y mucho ruido, mucha guitarra, aunque eso ha quedado más diluido”. Anhelaba un disco que sonase actual, moderno y sofisticado.

Coque ha grabado una de las mejores interpretaciones de su carrera. Difícil no acordarse de Nino Bravo y pensar, por un instante, lo que parecía imposible: «que una estrella juvenil de rock and roll patrio ha logrado reinventarse desde la coherencia y cantar al nivel de las voces melódicas más legendarias de nuestro país», subrayan desde la promotora.

Coque Malla se encuentra inmerso en la gira de presentación de este disco tan especial con varios llenos ya a sus espaldas (Sevilla, A Coruña). En palabras del cantante y músico, ¿Revolución Tour?» «es la gira más apetecible y gustosa que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando durante todos estos años y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina, sólo de imaginarme subido a sus escenarios».