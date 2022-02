Sin sorpresas en el segundo encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid venció a Río Breogán con relativa facilidad, a pesar de que se le complicó el partido en el último cuarto y se enfrentará a Lenovo Tenerife el próximo sábado con el objetivo de llegar a la final. La Copa a veces te deja escenarios inesperados, pero esta vez no ha sido así. Río Breogán fue un digno rival y se puede marchar muy orgulloso de su participación en el torneo del KO ya que en ningún momento perdió la cara al partido y no se amedrentó ante uno de los claros favoritos para alzar el título.

Desde el pitido inicial Alberto Abalde y Yabusele acapararon todos los focos. El alero gallego deslumbró con su actuación defensiva, centrado en frenar a Musa y Bell-Haynes, los cerebros de Río Breogán y los que podrían poner en aprietos a los blancos. Por su parte, Yabusele destrozó a los gallegos en los primeros compases del encuentro con su acierto desde el tiro exterior. Rápidamente los de Lasso colocaron una distancia de diez puntos en el marcador, ventaja que no perderían hasta los compases finales del encuentro.

El Real Madrid campaba a sus anchas en el Palacio gracias a su gran acierto desde el tiro exterior y su superioridad en defensa por la presencia de Edy Tavares. Sin embargo, Breogán no bajó los brazos en ningún momento y en determinados puntos del partido llegó a acercarse en el marcador, avisando que la victoria para los blancos no iba a salir barata. Los compases finales del segundo cuarto dejaron una clara igualdad en la pista y un Real Madrid que no conseguía romper el partido a su favor (41-31).

Tras el paso por vestuarios, Yabusele y Heurtel se encargaron de abrir el marcador para poner el 48-31. Cuando los de Laso se empeñan en circular bien el balón y en marear a la defensa rival no hay equipo que pueda frenar el vendaval de puntos. Sin embargo, para Breogán no había misión imposible que valiese. Sin complejos, tratando de tú a tú a todo un Real Madríd y con el trabajo de una hormiguita fueron cosechando puntos en su marcador, aprovechando los pocos fallos que se permitían los líderes de la ACB y soltando todo su garra y coraje sobre el parqué que los vio ascender.

Con esta actitud se marcharon al último cuarto, momento en el que la sorpresa era factible. Jordan Sako puso el 57-52 en el marcador, desde entonces, el Palacio se convirtió en una hoya a presión y el Madrid llegó a temer por su pase a semifinales. En varias ocasiones los gallegos se pusieron a tan solo dos puntos de distancia y con posesión para igualar o adelantarse en el marcador, pero como suele ocurrir, la experiencia del equipo grande siempre juega en contra de los pequeños. El Madrid tiró de galones y gracias a la entrada en pista de Fabien Causer que logró calmar al equipo cuando más lo necesitaba, los de Laso se llevaron la victoria y lucharán por llegar a la final ante el Lenovo Tenerife (73-67).