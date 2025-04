La convicción por la paz del Papa Francisco sigue presente: su funeral reúne a Trump y Zelenski

El mundo se ha despedido este sábado del Papa Francisco, pero no ha sido ni mucho menos un adiós definitivo. El argentino continúa presente a través de su legado, en el que se encuentra por supuesto su convicción por lograr la paz en todos los rincones del planeta. Su funeral de este sábado ha servido para que se encuentren el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos han mantenido una reunión "muy productiva" en Roma, según han detallado desde la Casa Blanca.

El encuentro entre ambos fue avanzado en un primer momento por el portavoz de la Presidencia de Ucrania, Sergii Nikiforov. El presidente estadounidense anticipó el encuentro con Zelenski este pasado viernes, antes de partir a la capital italiana.

La reunión llega en el marco de las tensas relaciones entre ambos países por las reticencia de Zelenski a la hora de aceptar los términos de paz planteados por Trump, que no contemplan la retirada de Rusia en los territorios ucranianos que tiene bajo su control.

Trump también ha expresado su frustración por la lentitud de Ucrania en el proceso para firmar un acuerdo de asociación económica.

Trump sospecha que Putin le está "dando largas"

Por otro lado, Trump ha condenado este sábado los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania y ha vuelto a plantear la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a Moscú tras declarar abiertamente sus sospechas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le está "dando largas" sobre el asunto.

Durante su vuelo de regreso a Estados Unidos tras acudir al funeral del Papa Francisco en Roma, Trump ha lamentado que el presidente ruso, "no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles".

Trump, quien ya pidió abiertamente el jueves a Putin que dejara de atacar Ucrania tras un bombardeo que dejó una docena de muertos en la capital, Kiev, volvió a abrir la puerta a nuevas penalizaciones contra Rusia.

"Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias", ha estimado el mandatario estadounidense. "Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", ha avisado en un post publicado en su plataforma Truth Social.