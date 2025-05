La continuidad de Pablo Pin en el Covirán sigue en el aire

El futuro del Covirán Granada aun es algo incierto. Con el descenso a Primera FEB prácticamente recién confirmado tras la derrota del pasado domingo en el Movistar Arena ante el Real Madrid, el club rojinegro se centra en estos días en acabar su participación en la ACB de la mejor forma posible con el último encuentro que le queda por disputar ante MoraBanc Andorra este viernes 30 de mayo a partir de las 18:30 horas.

Aun así, la mente de los aficionados ya está en la próxima temporada, esa campaña que esperan sea de regreso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Las dudas sobre cómo se reconfigurará el proyecto granadino y, muy especialmente, sobre la continuidad o no de Pablo Pin en el banquillo del Covirán Granada son las más repetidas en los últimos días. Preguntado la rueda de prensa previa al duelo de este próximo viernes sobre esta circunstancia, Pin ha dejado muy claro que su futuro aun no es un tema a tratar.

“Primero tenemos que acabar la temporada, luego pensaremos en el futuro”, ha expresado el entrenador al ser preguntado directamente sobre si ha habido alguna conversación o planteamiento sobre su continuidad. “No era el momento por la situación del equipo. Venían partidos importantes y teníamos que solucionar los problemas que teníamos. Cuando acabe la temporada pensaremos en el futuro con Óscar. Nos sentaremos a hablar y ya veremos”.

Así mismo, el entrenador granadino ha señalado que tras acabar la temporada él mismo requiere de un necesario descanso mental para poder tomar las decisiones oportunas respecto a su futuro. “Las temporadas se hacen muy largas y ahora mismo el cansancio físico es grande, pero el mental es mucho mayor. Tienes tanta carga mental y emocional que lo importante ahora es descansar y luego pensar”.

De no producirse su continuidad como técnico del Covirán Granada, tras trece temporadas al frente del proyecto, el partido ante MoraBanc Andorra sería su último encuentro como entrenador rojinegro, eso sí, no se produciría una despedida “oficial” ante su afición, algo que realmente merecería dada su larga trayectoria de buenos resultados, logros y méritos deportivos. No se debe olvidar que en los trece años de vida del club, este descenso ha sido el primer "tropiezo" de su historia.

A pesar de que exista la posibilidad de que no se produzca dicha despedida, Pin ha detallado que tiene “la suerte de ser de Granada por lo que me puedo despedir de la gente viéndola por la calle. Vengo de la cantera, soy una persona normal y tengo la suerte de, siga o no siga, de poder agradecer a la gente todo el apoyo”. Eso sí, ha reconocido que lo ideal tanto para él a título individual como para el equipo hubiese sido poder decir adiós a la ACB con una salvación y con 9.000 personas copando las gradas del Palacio de Deportes. Una situación idílica que no se podrá producir, no solo por el descenso ya confirmado, sino también por un horario que claramente perjudica al club granadino a su afición.

