Las tres organizaciones sindicales continúan con sus reivindicaciones sobre el Acuerdo de Carrera Profesional, y advierten a Ia Administración que recrudecerán sus movilizaciones si no hay compromisos políticos claros de cumplimiento del acuerdo de junio de 2021. En esta ocasión, la concentración se ha celebrado en la entrada del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

Un jueves más, CSIF, CCOO y UGT se vuelven a concentrarse por lo que consideran una afrenta a la negociación colectiva, y un desprecio manifiesto a los miles de profesionales de la sanidad pública en Andalucía, el no cumplimiento del Acuerdo de 29 de julio de 2021 en el que, tras duras negociaciones, se consiguió el reconocimiento de la Carrera Profesional para todos los colectivos, la más que necesaria remodelación para que médicos y enfermeros puedan progresar como en el resto del Estado, Ia inclusión del personal temporal y la promoción de los auxiliares administrativos.

Un acuerdo que afectaría al 100% de Ia plantilla del SAS (incluidos los profesionales que provienen de las extintas Agendas Públicas Sanitarias) y que suponía una mejora cualitativa y cuantitativa en un acuerdo histórico.

A partir de ese momento la Administración solo ha dado largas a las contantes peticiones de las tres organizaciones sindicales, que no dudarán en recrudecer sus protestas hasta que no exista un compromiso político claro y contundente, y se aplique de una vez lo que se ha firmado y comprometido. Está en juego no solo la carrera profesional de 120 mil profesionales (112 mil del SAS y 8 mil de las APES), sino Ia credibilidad de una Administración que debe respetar los acuerdos firmados muy recientemente.

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud han vuelto a salir a la calle este jueves para reivindicar el cumplimiento por parte de la Administración del acuerdo suscrito el pasado 29 de julio para que la carrera profesional sea una realidad para todas las categorías del SAS, de forma accesible y equiparándola al resto de comunidades autónomas. Otra de las reivindicaciones de esta movilización ha sido la promoción de auxiliares administrativos a administrativos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, ha convocado estas movilizaciones, junto a CCOO y UGT, “para que la Junta cumpla con su palabra y el personal del Servicio Andaluz de Salud tenga lo que le corresponde por derecho, ya que todos y todas las profesionales, de todas las categorías, son los que hacen posible la sanidad pública”.

En Granada, la protesta ha contado con la presencia de la responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, quien ha lamentado “la falta de interés” de la Administración para atender sus reclamaciones, subrayando que “de nuevo y por octava semana consecutiva nos movilizamos en todas las provincias andaluzas para reclamar lo que es de justicia, de manera que más de 60.000 profesionales andaluces dejen de estar discriminados y tengan acceso a la carrera profesional en el SAS”.

Además, CSIF también reivindica que el personal A1 no sanitario, el Cuerpo A4, C1, C2 y E, así como el personal interino, pueda acceder a una carrera profesional “que se les tiene negada”, además de la promoción profesional de los Auxiliares Administrativos.