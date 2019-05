Consulta aquí la agenda de actividades musicales que tendrán lugar esta semana en Granada

Como cada semana, GranadaDigital en colaboración con la web conciertosgranada.es, pone a disposición de todos los granadinos las propuestas musicales que tendrán lugar en el conjunto de la provincia a lo largo de los próximos siete días, y que harán las delicias de los melómanos.

Hoy lunes comienza el Festival de Música Antigua de Granada, un encuentro para grupos nuevos y otros consolidados de estilo medieval, renacentista y barroco de la provincia. El acceso será gratuito y los conciertos se desarrollarán diariamente, hasta este sábado, en distintos espacios de la ciudad. Esta tarde tendrá lugar la apertura en el Auditorio Manuel de Falla a las 20:00 horas y la última actuación, el día 25, será en el Corral del Carbón a las 20:30 horas.

Para el viernes 24 y el sábado 25 contaremos con el blues-rock más “añejo y vanguardista”, como ellos mismos se definen, de los jienenses Guadalupe Plata en la Sala Planta Baja (ambos conciertos tendrán lugar a las 22:00 horas). Los de Baza presentan su último disco en este doblete enmarcado en la programación de Serpiente Negra, un proyecto que tiene lugar desde marzo de este año hasta el 1 de junio y que reúne a artistas de distintos estilos en las salas de la ciudad.

El día 24 tendrá lugar también la actuación de Funkdación en la Sala Mamey de Baza a las 23:30 horas. Los granadinos presentarán su último trabajo ‘Back to my skin’, donde dicen, han reflejado “un espíritu groovadelico sin caer en los tópicos ni en lo básico del género”. Para todos aquellos que no puedan asistir a esta cita, participarán junto a otros artistas en el ciclo Ingenier Ama 2019, que tendrá lugar este jueves 23 en los Jardines de la ETSIE a partir de las 18:00 horas y que será de acceso gratuito.