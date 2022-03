El Consorcio estudia la unificación de líneas pero recalca a Cuenca que "es tiempo de trabajo, no de anuncios"

El gerente del Consorcio Metropolitano de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que este organismo "está trabajando desde hace tiempo" sobre la posibilidad de líneas coordinadas como las que han hecho públicas este lunes los alcaldes de Granada, Maracena, Santa Fe y La Zubia en tanto que puede ser "una buena solución de movilidad", pero ha matizado que se encuentra en una fase de análisis técnico y ha recalcado al regidor de la capital, Paco Cuenca , que ahora "es tiempo de trabajo, no de anuncios unilaterales".

Saavedra se ha pronunciado de este modo después de que el Ayuntamiento de Granada haya anunciado un acuerdo con Maracena, Santa Fe y La Zubia para la creación de dos nuevas líneas de autobuses metropolitanas que eliminaría transbordos y mejoraría la conectividad entre los municipios.

En declaraciones a Europa Press, el gerente del Consorcio Metropolitano de Granada ha hecho hincapié en que lo consideran "una buena idea en la que están trabajando desde hace tiempo", pero matizando que se encuentra en fase de estudio, que el asunto se ha anunciado después de que solo haya sido tratado en una reunión que se hizo antes de Navidad y que en ella "ni siquiera se habló" de una línea que conectaría La Zubia y Santa Fe con la capital, por lo que ha reprochado a Cuenca su forma de proceder.

"No nos parece lógico que se anuncie una modificación de una línea sobre la que aún no se han hecho los preceptivos estudios técnicos porque implica repercusiones económicas para los ayuntamientos y las concesionarias y que lo anuncie además quien no tiene competencias".

"No nos negamos, es una opción que hay trabajar y estamos haciéndolo, pero no estamos en el tiempo de anuncios sino de estudiarlo y cuando llegue a buen puerto, acordado con los ayuntamientos y las empresas concesionarias, trasladarlo a la ciudadanía" para no "vender humo", ha remarcado Saavedra.