¿En qué consisten los test de antígenos que se llevarán a cabo en Alfacar, Iznalloz y Zafarraya?

Un total de 1.000 vecinos de Alfacar, Iznalloz y Zafarraya se someten este jueves, citados por SMS aunque de forma voluntaria, al cribado enmarcado en los test poblacionales que la Junta de Andalucía lleva a cabo en 14 municipios en los que el Covid-19 está teniendo especial incidencia.

Las pruebas se llevarán a cabo entre las 16.00 y las 20.30 horas en los espacios municipales habilitados por los ayuntamientos de los tres municipios a tal efecto. Así, los vecinos de Alfacar tendrán que acudir al gimnasio de la Ciudad Deportiva, los de Iznalloz al Pabellón de Deportes y los de Zafarraya al Centro Cultural Enrique Morente. Cada centro contará con seis enfermeras más personal auxiliar. Desde Salud recuerdan la importancia de que sean sólo las personas seleccionadas quienes acudan a realizarse los test.

¿Pero en qué consistirán esos ‘test de antígenos? Esa es la gran pregunta. Se trata de un concepto relativamente nuevo con el que los ciudadanos tendrán que ir familiarizándose poco a poco. Hasta ahora, las pruebas para detectar la presencia del coronavirus se dividían en tres grandes grupos: PCR, las consideradas más fiables; test rápidos y serologías, para detectar la presencia de anticuerpos del virus en el cuerpo. Los test de antígenos son un nuevo método aprobado recientemente por el Ministerio de Sanidad que algunas comunidades, como la propia Andalucía o Madrid, ya utilizan para detectar nuevos contagios con una alta fiabilidad y sin tener que esperar hasta 48 horas para conocer su resultado. Como si de un test rápido al uso se tratara, los antígenos permiten conocer si la persona que se ha sometido a la prueba tiene el Covid apenas 15 minutos después de su realización.

El parte de la Junta de Andalucía correspondiente a este miércoles ya incluía una pequeña pero sustanciosa novedad respecto a los contagios. Si hasta ahora se había hablado únicamente de positivos por PCR, desde este 7 de octubre la columna relativa a los nuevos casos por provincias incluía otras siglas; PDIA. Y una aclaración: “El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de Covid-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos”. Es decir, que a nivel estadístico tan fiable es una técnica como la otra. Algo que también corroboran las cifras del IECA, que hasta la fecha distinguía entre ‘positivos PCR’ y ‘total positivos’ y ahora el primer grupo cambia esas tres siglas por las ya mencionadas PDIA.

¿Y cómo es posible que una prueba rápida permita una detección tan fiable? Pues porque la técnica consiste en detectar la proteína del virus. No se hacen mediante la sangre, sino también por exudado nasofaríngeo, y se trata de una gran herramienta para diagnosticar nuevos casos. Son las pruebas que se han estado llevando a cabo, por ejemplo, en los barrios de Madrid que han buscado nuevos positivos para acotar con cribados al Covid-19. Son test sencillos, rápidos y, además, baratos. Eso sí, todavía no se pueden encontrar en farmacias. Son una gran herramienta para desatascar los laboratorios, que no dan abasto. Se trata, pues, de la única manera realmente fiable de sondear a grupos de población amplios con resultados inmediatos, algo imposible de hacer con las PCR.

Estos últimos son los más habituales y buscan la presencia del virus en la muestra. PCR son las siglas inglesas de lo que al castellano se traduce por ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’. Se trata de un test de diagnóstico que permite detectar el material genético de un patógeno, que en el caso del coronavirus, es una molécula de ARN. Este análisis determina, mediante una muestra respiratoria, si una persona es positivo o no.

Por último, los test serológicos se basan en la detección indirecta del virus, a través de la medida específica de los anticuerpos generados por el propio organismo de la persona infectada. No es necesario que la infección esté activa, es decir, que el virus este todavía presente en el organismo infectado, por lo que nos ayuda a saber si hemos pasado la enfermedad. Los test serológicos pueden proporcionar información valiosa respecto a una infección activa o a un contagio previo.