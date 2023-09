Consejos para que la vuelta al cole sea más fácil

La vuelta al cole está próxima. El lunes 11 de septiembre, los niños volverán al colegio. Otra vez tocará madrugar, preparar los materiales para ir a clase, las meriendas y correr para llegar a tiempo al colegio. Los pequeños tienen que readaptarse a la actividad escolar y también sus padres. Para hacer más llevaderas las primeras semanas de vuelta al cole, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de consejos.

El primero es concretar horarios e itinerios. Es recomendable tener claro a qué actividades se van a apuntar los niños este curso, qué horario van a tener, cómo van a ir y a volver y qué horarios tienen los padres en el trabajo y en otras actividades que realicen en su día a día. Tener todo esto organizado será de utilidad para estar más tranquilos.

El segundo consejo es no dejar todo para el último día. Son muchas las cosas que hay que preparar para la vuelta al cole, por eso, hay que ver cuáles se pueden reutilizar y cuáles hay que comprar para el nuevo curso. Es recomendable ir comprando lo necesario cuanto antes para evitar aglomeraciones y no hacerlo todo de golpe, sino escalonar los gastos.

El tercer consejo es retomar los horarios lectivos progresivamente. La OCU recomienda ir adaptando los horarios y el día a día a cómo será durante el curso escolar: ir acostándose y levantándose un poco antes, disminuir el tiempo de uso de pantallas, apagarlas con tiempo antes de irse a la cama, etc. Y cuando el colegio ya haya empezado, se debe intentar mantener también un equilibrio entre el tiempo de juego y de descanso en las primeras semanas para que la adaptación de todos sea progresiva y no brusca.

Los niños más pequeños disfrutan mucho del verano, sin deberes ni horarios, y después les cuesta volver a la rutina. Por ello, la OCU aconseja anticiparles la rutina de las mañana, es decir, contarles la semana anterior al inicio de las clases cómo van a ser las mañanas o qué tendrán que hacer para que no les pille de nuevas. También es conveniente ponerle límites al tiempo de uso del ordenador, móvil, tablet o videoconsola y al tiempo de ver la televisión.

Si en los primeros días de colegio, o antes de empezar, los niños están tristes por el fin de las vacaciones, procura no no minimizar sus sentimientos. "Cuenta con ellos a la hora de apuntarles a actividades. Aunque seguramente sea algo que se haya dejado al menos esbozado a final de curso, es recomendable que los niños tengan voz cuando se escoge a qué actividad apuntarse. Es importante en todo caso no abrumarles con extraescolares", recomienda la OCU.

Para facilitar la vuelta al cole, también es recomendable recordarle a los niños las cosas que le gustaron en el curso anterior y preguntarles a ellos mismos para refrescar la memoria.