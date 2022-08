Consejos para viajar con mascota este verano en cualquier medio de transporte

El verano ya hace un tiempo que ha empezado, pero es en agosto cuando los viajes largos o desplazamientos a zonas de playa o montaña cobran especial relevancia. Y con ellos, las dudas de muchos propietarios de mascotas que quieren seguir compartiendo su día a día con ellas. Y es que juntos, la vida es mejor. Por eso, una de las más recurrentes es cómo poder viajar con las mascotas para que tanto los animales como las personas se sientan lo más cómodas posible. Y claro, que una vez en destino, sigan estándolo. Purina, con su campaña 'Viajar juntos es mejor', promueve y facilita los viajes con mascotas con una serie de consejos.

Para empezar a escoger el lugar de vacaciones, primero de todo es importante tener en cuenta la tolerancia de la mascota a los viajes, las distancias, el transporte, el cambio de alojamiento, etc. En este sentido, si el animal está acostumbrado a viajar y a moverse, nada le hará más feliz que poder acompañarte y no separarse de ti. De lo contrario, tendrás que seguir algunos consejos y recomendaciones para hacer que su viaje se placentero y seguro.

Pensando en el equipaje, deberás tener en cuenta la documentación del animal como certificados de salud, vacunación o desparasitación, meter sus complementos como el plato de la comida, el bebedero, la correa, juguetes y/o medicamentos. En los viajes que se pueda, es de vital importancia llevar su comida, sobre todo si no sabes si la podrás encontrar en el lugar de destino. Es obligatorio que el animal esté identificado con microchip, que es indispensable para encontrarlo si se perdiera. También se recomienda que lleve actualizada alguna placa identificativa con el número de contacto.

A partir de aquí el siguiente paso será adaptar el viaje según las necesidades que implique cada medio de transporte para tu animal. Para ello, los expertos de Purina han elaborado una lista de consejos a seguir, según el transporte elegido, para que los viajes sean lo más llevaderos posible.

El coche es, sin duda, una opción muy cómoda para el perro, ya que podrá estar todo el rato con su dueño, quien podrá controlar mejor su estado. Asimismo, también esto permite poder llevar todos sus complementos y alimentación. Si el perro no viaja con trasportín, es importante asegurarse de que lleva un arnés especial para unirlo al cinturón de seguridad. Hay que intentar que vaya cubierto y protegido del sol. También hay que mantenerlo hidratado e intentar que no ingiera comida unas tres horas antes del viaje. Y sobre todo, no dejarlo solo en el vehículo cerrado.

Si se viaja en tren, solo puedes hacerlo con gatos y perros de menos de 10 kilos dentro de su jaula o transportín. Pero desde el próximo 13 de septiembre, Renfe, de la mano de Purina, pondrá en marcha el piloto del 'Proyecto Mascota Grande' con el que los pasajeros podrán viajar hasta con un máximo de dos perros de hasta 40 kilos en un coche especializado. Un plus para hacer los viajes de verano más accesibles para todos.

El avión es un medio más complicado, pero según la distancia a recorrer es necesario. Si se viaja con mascota en avión es importante planificar un viaje lo más directo posible con las mínimas menos escalas e intentar evitar periodos de mayor afluencia en aeropuertos. Según la compañía aérea, si es perro pequeño podría colocarse en un trasportín e ir junto a su dueño, bajo reserva previa. En todos los casos es importante asegurarse de que viaje en un trasportín que cumpla reglamentaciones y que le resulte cómodo. Al llegar es importante recoger al perro lo antes posible y llevarlo a dar un gran paseo.

También se puede viajar con una mascota en barco. En estos casos, Purina aconseja tener en cuenta la regulación de la compañía, algunas como Baleària, forman parte del sello de 'Purina Viajar Juntos es Mejor' y ofrecen viajes pet friendly. Se deberá realizar una reserva previa y tarjeta de embarque para la mascota. En el caso de los perros, durante el embarque y el desembarque se tendrán que llevar atados. Es importante informarse bien de las condiciones de la compañía con la que se viaja, ya que algunas permiten pasear al perro por la cubierta

En viajes largos en barco se puede optar a camarote pet friendly y compartir el espacio con la mascota. En los más rápidos, existen unas casitas de calma donde pueden relajarse hasta llegar a destino. En algunos barcos pueden tener zonas habilitadas en cubierta.

Acudir al veterinario antes del viaje con todos los detalles y el itinerario es importante para poder tener la cartilla de vacunación actualizada y en regla y que pueda resolver cualquier duda, desde cuánto tiempo antes del trayecto tiene que comer el animal hasta la prescripción de recetar algún medicamento para evitar posibles mareos, si fuera necesario.

En el caso de querer hacer un crucero, deberá informarse bien antes, ya que la mayoría de navieras no lo permiten independientemente del tamaño del animal.

Por supuesto, cuando se organiza el viaje con una mascota, no sólo se tiene que planificar el método de transporte, sino que también hay que organizar los días en el lugar de vacaciones, buscar un hotel o apartamento pet friendly y también encontrar los espacios que se puedan visitar con él como cafés, playas y restaurantes. Es importante que se pase el mayor tiempo posible con la mascota para no dejarlo solo en un lugar desconocido.