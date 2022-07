Entra julio en el calendario y llega con un calor asfixiante. Los antecedentes muestran, acabado junio y con datos, que hemos superado el mes más cálido en nuestro país desde 1950. Además, las previsiones ofrecen una nueva ola de calor que podría prolongarse hasta el próximo día 26 de julio. Así lo indica la meteoróloga Rosalía Fernández, quien apunta que habrá una nueva calima procedente de África. Para más inri, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un promedio de temperaturas más altas que la media marcada entre 1989 y 2010, así como menos precipitaciones. Por ello, vamos a valorar las mejores opciones que plantea la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para combatir los días calurosos que nos esperan.

Hay que recordar que el calor no afecta a todas las personas por igual, aunque sí hay una serie de consejos que son aplicables para todos y pueden ayudar a combatirlo. Durante el día deberemos evitar, en la medida de lo posible, el contacto directo con el sol en sus horas más críticas. Este contiene vitamina D, esencial para la mineralización de los huesos, pero tomarlo durante las horas en la que está más alto podría ponernos en riesgo. Por ello, lo ideal es dar paseos al amanecer o al atardecer, aprovechando que los rayos aún no aprietan. Y, en caso de querer ponerse moreno, no olvidar la correspondiente protección solar para evitar un posible cáncer de piel.

Hidratarse es importante. Beber agua y mantener nuestro cuerpo refrigerado, sin necesidad expresa de tener sed. Según la OMS, es necesaria la ingesta de entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Aún más importante es respetar esto durante esta estación. El cuerpo humano está compuesto por un 65% de agua, por ello es importante renovarla. No hacerlo podría traducirse en mareos, agotamiento físico e incluso golpes de calor por las altas temperaturas.

Mantén las persianas bajadas. No tienes que convertirte en un topo, pero mantener el hogar en un entorno oscuro, privando la entrada de lo que se 'cuece' fuera, mantendrá tu hogar más fresco. Puedes aprovechar la noche para crear una corriente de ventilación que al menos ayude a descansar mejor.

Usa ropa cómoda. Es importante una buena imagen, pero también es cierto que estamos en una época en la que cierta vestimenta ayuda a soportar mejor el bochorno. Bermudas y polos pueden ser grandes aliados para conseguirlo. Aunque cuídate de los colores oscuros, ya que suelen provocar mayor sensación de agobio cuando se exponen a la luz del día.

Aprovecha los baños. Si no tienes posibilidad de ir a la playa o a la piscina, cualquier momento es bueno para entrar a la ducha y refrescarte. Eso sí, antes de cortar el agua date unos segundos con agua caliente. La diferencia de temperatura al salir te regalará, hasta que su cuerpo se regule, una sensación de brisa “fresca”.

El verano es una época complicada, sobre todo para los del 'team' frío, pero seguir unos buenos tips pueden hacerte afrontarlo con mejor cara hasta que bajen los termómetros.