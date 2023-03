Los consejos de la OCU ante la subida sin freno del Euríbor

El mercado de la vivienda no goza de estabilidad desde hace mucho tiempo. Al encarecimiento de los precios, tanto de alquiler como de venta, hay que sumar la escalada del Euríbor. El Banco Central Europeo no duda en subir los tipos de interés debido a la inflación, otro de los males que azota el bolsillo de los ciudadanos. La Organización de Consumidores Unidos ha publicado algunos consejos ante la incertidumbre que supone no saber si esta situación se prolongará mucho más en el corto plazo.

Una de las opciones planteadas son las medidas recientemente aprobadas con el objetivo de reducir la carga soportada por muchas familias hipotecadas. La OCU detalla que para poder acogerse a ellas el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar el límite de 29.400 euros anuales. La propia organización también critica que las ayudas planteadas son "insuficientes".

Por otro lado, la OCU ha observado "un cambio" en las condiciones de las hipotecas que ofrecen las entidades bancarias, que han subido notablemente sus tipos de interés en las hipotecas fijas ante el panorama actual. Dentro de su web, la organización cuenta con un comparador de hipotecas. Para los usuarios que opten por los prestamos hipotecarios con interés variable, su recomendación es que calcular "un margen de ahorro o ingresos suficientes para hacer frente a las subidas de cuota que se producen a lo largo de la vida del préstamo".