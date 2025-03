Consejos para ahorrar algunos euros en la factura de la luz

Cualquier decisión cuenta. Los consumidores son esenciales en la lucha contra el cambio climático, tanto en las decisiones de consumo como en el uso responsable de la energía en la vivienda. La Dirección General de Consumo destaca que, con sencillos gestos en los hábitos diarios, se puede contribuir de forma decisiva al ahorro energético. Es por eso que bajo el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética que se celebra este miércoles 5 de marzo, Consumo subraya esas pequeñas decisiones que los usuarios toman a diario ya sea a la hora de la compra o de gestionar su hogar, que se vuelven fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Consumo destaca como objetivo prioritario convertir su hogar en un lugar sostenible. Para ello, se puede optar por productos y aparatos que garanticen un efectivo ahorro de energía. Por ejemplo, se recomienda optar por bombillas de bajo consumo (led) con una calificación de eficiencia energética alta, que además de un notable ahorro energético, suponen un importante ahorro económico. Por otra parte, en aquellas estancias que requieran luz durante un mayor tiempo, se recomienda la utilización de tubos fluorescentes. Aunque Consumo destaca que se debe aprovechar el máximo tiempo posible la luz natural, evitando la artificial siempre que no sea necesario.

Continúan su listado destacando la importancia de desenchufar los aparatos del hogar que no se estén utilizando. Una acción muy común y aún más olvidada aunque fundamental es desenchufar los cargadores de los aparatos que no se estén empleando. Es que Consumo explica que tanto los electrodomésticos en 'stand by' como los cargadores enchufados consumen energía eléctrica.

Otra manera de seguir con un comportamiento eficiente es a la hora de la compra. En el momento de adquirir electrodomésticos tales como lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos o televisores y pantallas electrónicas, es esencial comprobar el etiquetado de eficiencia energética. Hay siete clases de eficiencia energética (de la A hasta la G), que van desde el color verde (mayores eficiencias energéticas) hasta el color rojo (menores eficiencias energéticas).

Además, otro consejo que comparte Consumo es disminuir el uso de vehículos particulares, en favor de otros medios de transporte. Aunque también hay más opciones para las personas que deban utilizar vehículos personales, como instalar neumáticos con alta eficiencia energética que también cuentan con etiquetados similares a los de los electrodomésticos.

Consumo termina su apartado de consejos con algunas recomendaciones diarias como utilizar el lavavajillas y la lavadora con su carga completa y a baja temperatura, al igual que planchar toda la ropa junta. Por último, también se puede contar con la instalación de sistemas de autoconsumo que aprovecha energías renovables como la solar.