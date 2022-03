El Congreso rechaza la propuesta de retirar las mascarillas en interiores

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con 283 votos en contra, nueve a favor y 47 abstenciones, la enmienda a la totalidad de Ciudadanos (Cs) al Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, que planteaba, entre otras medidas, la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores.

Durante su debate, la propuesta de la formación 'naranja' se ha encontrado con muchas críticas por parte del resto de partidos, sobre todo porque consideran que la retirada de las mascarillas en interiores debe realizarse por parte de las autoridades sanitarias. Por ello, han acusado a Ciudadanos de actuar con oportunismo.

Igualmente, han evidenciado sus críticas al texto de Cs porque sigue incluyendo el complemento a las pensiones que fue calificado por la práctica totalidad del arco parlamentario como un "chantaje" del Gobierno.

Tras ser rechazada la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, los diputados han votado a favor (327 votos positivos y 11 en contra) de que el Proyecto de Ley quede avocado a pleno, es decir, que ha recabado para sí la deliberación y votación final antes de su envío al Senado.

Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, ha alegado que la situación epidemiológica actual del Covid-19 "permite seguir avanzando en recuperar la normalidad y la evidencia científica cada vez apunta más en este sentido".

Sobre el Proyecto de Ley del Gobierno, ha criticado, en primer lugar, que "apenas transcurrió una sola semana" entre la convalidación del Real Decreto y su retirada, por lo que ha desaprobado el "nulo criterio científico" de la medida.

"Hoy pueden rectificar esta deriva, voten esta enmienda y eliminen la mascarilla en interiores. La norma general debe llevarnos a poder ir a cara descubierta día a día. ¿O está el Gobierno esperando a que la eliminación de la mascarilla en interiores sirva como cortina de humo para tapar algo?", ha apuntado.

El diputado de la formación 'naranja' se ha mostrado "convencido" de que "parte" de la reducción de la administración de la dosis de recuerdo "está relacionada con el desgaste de la autoridad del Gobierno". Asimismo, se ha referido a las palabras del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien avanzó que "muy pronto" se podrían eliminar las mascarillas en interiores: "El 'muy pronto' de Sánchez debe convertirse en un ahora".

Eliminación de mascarillas en interiores, salvo transporte público

En su texto, Cs proponía eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, salvo en el transporte público urbano e interurbano, dando la opción a las autoridades competentes a modular esa obligatoriedad, por ejemplo, para que sea efectiva solo en horas punta.

Este punto se ha encontrado con el rechazo de los grupos, ejemplificados en el PNV. "Quien debe decir si se pone o no la mascarilla deben ser las autoridades sanitarias, no las de transporte", ha dicho la diputada vasca Josune Gorospe.

La enmienda a la totalidad mantenía el complemento a las pensiones que hizo que muchos grupos convalidaran el Real Decreto "cediendo al chantaje del Gobierno". Sobre este punto, la diputada de VOX Mercedes Jara Moreno ha denunciado que este texto también suponía "un chantaje en el fondo y la forma" por no retirar este punto y, así, hacer 'seguidismo' del Ejecutivo.

"¿Nos traen esta enmienda a la totalidad para hablar de restricciones sanitarias y mascarillas y nos vuelven a obligar a tratar las pensiones? Si hubieran sacado este punto podríamos comenzar a hablar. Decimos no al chantaje, pero no decimos no a los pensionistas. Votaremos en contra de la enmienda porque Ciudadanos no ha tenido la valentía de retirar el tema de las pensiones en su afán de supervivencia, acercándose a las dinámicas del Gobierno", ha argumentado.

La enmienda también recogía otorgar al Congreso la misma capacidad para declarar el fin de la pandemia que la ley actualmente otorga únicamente al Gobierno, así como "revocar el poder" que se otorgó el Gobierno de introducir la obligatoriedad en el uso de mascarillas "sin pasar por el Parlamento".

"Oportunista"

La enmienda no ha encontrado tampoco el apoyo del PP. "Con todo mi respeto, adolece de errores de forma y fondo que no son propios de un partido que cuenta con reputados juristas. Me lleva a pensar que el único criterio sea el de oportunidad mediática. Parece que le quieren quitar el titular al señor Sánchez", ha afirmado Ana Pastor.

Asimismo, la diputada popular y ex ministra de Sanidad ha mostrado sus dudas sobre la evidencia científica en la que está sustentada la propuesta de quitar ya la mascarilla en interiores. "Hace apenas un mes, en el debate de la convalidación del Real Decreto, decían que se necesitaban informes científicos para quitar o poner mascarillas. ¿Y ahora por qué no? ¿Ahora tienen ustedes informes científico-técnicos, no?", ha esgrimido.

En la misma línea de críticas, la diputada socialista Ana Prieto ha resumido que la enmienda "más que oportuna es oportunista". "Ustedes disfrazan una enmienda que en realidad no lo es. ¿Será que lo que busca usted es más protagonismo político?", se ha preguntado de forma retórica.

Asimismo, ha sostenido que la enmienda de Cs "rompe con todos los consensos establecidos hasta el momento, tanto los aportados por la ciencia como los derivados de la cogobernanza" entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que, a su juicio, "ha venido para quedarse".

"Se ha demostrado que el papel central del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la cogobernanza son el camino a seguir. Cuestionan decisiones que se tomaron en cogobernanza. Quieren adelantar una medida que debe de hacerse con todo rigor. No pueden relegar a los gobiernos de las CCAA a un segundo plano. De manera irresponsable, pretenden adelantar un debate que está en proceso de valoración", ha reivindicado.

También la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha afeado a Ciudadanos que su enmienda "no está planteada por cuestiones científicas", sino que "es un elemento más en su determinación de atacar al Gobierno. Ciudadanos está en perpetua vigilia para ver si tiene una oportunidad", ha añadido.