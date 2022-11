El Instituto de Ciencias del Fútbol (FSI) organiza el III Congreso FSI de Alto Rendimiento en el Fútbol que se celebrará en Granada los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre en el Paraninfo del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS).

El Congreso contará con un millar de inscritos de 30 países diferentes y tendrá una opción ‘online’ y otra presencial en Granada. Es la primera vez que se puede seguir el Congreso presencialmente, ya que en las anteriores el COVID impidió esta alternativa. Habrá un total de 30 conferencias con especialistas en entrenamientos, análisis táctico, prevención y rehabilitación de lesiones, nutrición, fisioterapia y medicina del fútbol.

Para el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, “este Congreso pone a Granada de nuevo en el escaparate del deporte internacional tras el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad”.

Entre los ponentes, Huertas destaco a Guillermo Abascal, entrenador del Spartak de Moscú; Joaquín Caparros, ex entrenador del Sevilla y Granada CF; Rene Ramos, gerente de futbolistas, Víctor Mañas, analistas del Villarreal; Jesús Olmo, cofundador del FSI y exdirector de los servicios médicos del Real Madrid, y Bernardo Requena, licenciado en Educación Física por la Universidad de Granada y preparador físico del Sevilla, Athletic Club, Real Madrid y las selecciones nacionales sub 20 y sub 21.

Por su parte, Bernardo Requena, cofundador de FSI, dijo que “es el primer congreso que podemos hacer de forma presencial después de dos años en los que el Covid obligó a hacerlo solo ‘online’. Tenemos mesas redondas tan interesantes como la destinada a la gestión de las academias de los clubes o la que centra en el entrenamiento”.

“FSI es una empresa granadina que centra su trabajo en la formación ‘online’ de roles profesionales relacionados con el fútbol en los que tiene una especial incidencia la ciencia. Es lo que hacemos en nuestros masters, ya que todos tienen una base científica. En FSI hay 150 profesores de todo el mundo que comparten experiencias en todas nuestras acciones formativas”, explicó Requena.