Confirmado un nuevo foco de gripe aviar en una explotación de pavos de engorde en Sevilla

El Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza Aviar en España, el Laboratorio Central de Algete, ha confirmado un nuevo foco de gripe aviar en la provincia de Sevilla. En esta ocasión se ha detectado en una explotación de pavos de engorde en el municipio de Arahal, con un censo de aproximadamente 17.700 animales y en el radio de la zona de vigilancia por su cercanía a otro foco declarado con anterioridad por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el vecino término municipal de este nuevo foco eleva el total de los detectados en Andalucía a 28. De esta cifra, 22 se corresponden con la provincia de Sevilla y los seis restantes con la de Huelva, ha precisado la Junta en una nota.

El incremento anormal de la mortalidad de animales en la granja de Arahal se detectó el pasado martes, momento en el cual los servicios veterinarios oficiales de la Junta de Andalucía procedieron, siguiendo el protocolo establecido, a la toma de muestras y a su pertinente envío al Laboratorio Central de Algete.

Los servicios veterinarios de la administración andaluza han procedido, de inmediato, a la inmovilización de la granja afectada, a la realización de la encuesta epidemiológica de rigor para conocer el posible origen de los focos y explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos, además de al sacrificio del total del censo de los animales de la explotación, del pienso y de las demás materias que pudieran vehicular el virus. Del mismo modo, se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco, con tres kilómetros de zona de protección y tres-diez kilómetros de zona de vigilancia.

Al igual que en los anteriores focos detectados en las provincias de Sevilla y Huelva, el análisis realizado ha dado como resultado que se trata de gripe aviar del subtipo H5N1, que es el que está afectando a Europa en los últimos meses. Este no ha mostrado capacidad zoonótica: no obstante, no se recomienda la exposición a aves que muestren cualquier síntoma compatible con la enfermedad o que se hallen muertas en el campo.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja activamente no solo en el control de los focos detectados sino también en prevenir y frenar, en la medida de lo posible, la expansión de la enfermedad a zonas libres de gripe aviar. Desdé la Consejería se trabaja en estrecha colaboración tanto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como con la Consejería de Salud y Familias del Gobierno de Andalucía.