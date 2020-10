Confinado otro módulo de la cárcel de Albolote por el positivo de un interno

El módulo 14 de la cárcel de Albolote está confinado después de que un interno haya dado positivo en coronavirus. Este se suma al módulo 5, que fue aislado también por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hace dos semanas tras el positivo de otro interno. El nuevo caso positivo de un recluso ha provocado que también estén contagiados tres trabajadores y que los 90 internos del módulo estén en cuarentena, así como unos 12 trabajadores que, en su caso, se encuentran en sus respectivos domicilios guardando la cuarentena preventiva, según han informado a GranadaDigital fuentes del sindicato Acaip.

La situación es “preocupante” pues ya han sido dos módulos los que se han tenido que confinar y esto puede afectar a la salud del resto de trabajadores e internos. “Mañana no sabemos lo que puede pasar”, lamentan fuentes del sindicato Acaip, que también denuncian que los trabajadores no pueden acceder a las PCR. “A la administración le interesa más tenernos en cuarentena. Ni la administración ni las aseguradoras quieren hacer las PCR. No nos dan la posibilidad, simplemente nos mandan cuarentena de 13-14 días. Aunque hayas tenido contacto con un positivo, no hacen las pruebas, salvo que las pagues. Tienes que tener síntomas para que te hagan las PCR”, lamentan desde el sindicato Acaip.

Los trabajadores piden a la dirección del centro penitenciario de Albolote que haga las PCR a todo el personal y que si un interno sale al hospital, pase cuarentena en el módulo de ingresos. “Es lógico que guarde cuarentena porque ha tenido contacto con el exterior, como sucede con alguien que sale y con los paquetes o cartas que llegan para los internos”, apuntan desde el sindicado Acaip. El interno que dio positivo hace dos semanas fue tras salir al hospital, luego empezó a encontrarse mal y de forma preventiva los servicios médicos del centro lo pasaron al departamento de enfermería, tras lo que se le realizó una PCR que confirmó su positivo. El último caso se desconoce cómo se ha podido contagiar, pero fuentes del sindicato Acaip apuntan a que posiblemente se ha producido “por un contacto interfamiliar, en un ‘vis a vis’ o de convivencia”.