El concurso de composición y arreglos para música de big band publica los ganadores de su octava edición

La Fundación SGAE y la Asociación de Jazz Ool-Ya-Koo de Granada han hecho público el fallo del jurado con los nombres de los autores seleccionados en la octava edición del concurso de composición y arreglos para big band, iniciativa enfocada a "dar promoción e impulso al trabajo de los autores de este estilo musical desde Andalucía".

El fallo del jurado experto en esta disciplina artística ha decidido otorgar los tres primeros premios, por este orden, al joven autor sevillano Daahoud Salim, por su creación 'Genocidio español'; al alicantino Bernard van Rossum por la pieza 'El gladiador cobarde'; y al madrileño Eduardo Ortega por su obra 'Where Is My Wallet', según ha detallado la Fundación SGAE en una nota de prensa.

Las tres piezas han recibido una dotación económica de 1.000, 750 y 500 euros, respectivamente, gracias a la colaboración de la Fundación SGAE, que impulsa esta iniciativa desde 2014.

Este año, el comité de expertos a cargo de la selección ha estado compuesto por Emilio Solla (compositor, pianista y arreglista argentino-español), ganador del Grammy Latino por Mejor Album de Jazz 2020, y de la sexta edición de este concurso; Miguel Ángel López (compositor y pianista de jazz, profesor de composición en Musikene), dedicado principalmente a la escritura para big band y formatos intermedios, actual director de la Andalucía Big Band, y ganador de la quinta y séptima edición del certamen; y Antonio González, saxofonista, profesor, miembro de la Clasijazz Big Band y de la Asociación de Jazz Ool-Ya-Koo de Granada.

Las piezas seleccionadas, junto a los temas finalistas, formarán parte del repertorio de la Ool-Ya-Koo Big Band en el tradicional concierto de clausura del certamen, que este año se celebrará en los próximos meses, tras su ausencia por la crisis sanitaria el pasado año.

Acerca de esta edición, el miembro de la Asociación de Jazz OYK y responsable del concurso, Guillermo Morente, ha explicado que el número de aspirantes ha continuado la media de anteriores ediciones, alcanzando la veintena, siguiendo al alza las composiciones originales presentadas (de 30 piezas, 28 eran creaciones propias y solo 2 arreglos sobre temas de otros autores), "de gran calidad, lo que hace más difícil la evaluación de los candidatos".

En lo que a temática se refiere, ha afirmado que predominan los temas y arreglos "más en el modo americano que latino, pero con un estilismo más vanguardista que clásico". En cuanto a la procedencia de los músicos participantes, en 2021 destacaron creadores de Andalucía, Aragón, Navarra, Galicia, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Balear, y también de otros países como Holanda o Chile.

Por otro lado, la directora de la SGAE en Andalucía, Verónica Repiso, ha señalado que esta cita despunta por su "constancia y resistencia como punto de encuentro para la creación y difusión del jazz para grandes orquestas", así como por "suscitar cada vez más el interés de autores y un público fiel a este género".

Esta iniciativa se puso en marcha en 2014, en el marco del Festival Internacional de Jazz de Granada, con el fin de impulsar la creación de música para grandes bandas. El objetivo primordial es "fomentar la escritura de arreglos para este tipo de formaciones, bien sobre composiciones originales o sobre temas ya existentes del repertorio de autores españoles".