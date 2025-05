Todo lo que está en juego en el Cónclave que comienza en Roma

Este 7 de mayo, en el corazón de Roma, comienza una de las decisiones más trascendentales de nuestro tiempo. Un momento en el que el silencio sustituye al ruido de los titulares, y en el que 133 hombres se encierran bajo los frescos de Miguel Ángel con una única misión: elegir al próximo Papa.

Comienza el Cónclave, ese proceso tan antiguo como determinante, envuelto en secreto, cargado de simbolismo y de consecuencias históricas. En tiempos de transparencia, algoritmos y urgencias, pocos acontecimientos conservan tanto misterio y tanta capacidad de impacto como este. Lo que allí ocurra en los próximos días marcará el rumbo de la Iglesia católica —y con ella, de millones de personas en todo el mundo— durante las próximas décadas.

Desde GranadaDigital, queremos acompañar a nuestros lectores en la comprensión de lo que está por venir. No es solo una elección: es una encrucijada, una mirada al futuro, una reflexión global sobre el papel de la fe, de la espiritualidad, de las instituciones y del diálogo con un mundo que cambia cada vez más rápido.

El peso de una herencia: ¿Qué deja Francisco I?

El próximo Papa no comienza desde cero. Francisco I ha sido una figura disruptiva, cercana, a veces incómoda, pero siempre consciente de que su tiempo como pontífice debía ser también un tiempo de siembra. Durante más de una década ha intentado dar forma a una Iglesia más pobre, más abierta, más compasiva. Ha empujado reformas estructurales, ha denunciado el clericalismo y ha hablado alto sobre temas que la Iglesia solía evitar: los abusos sexuales, la crisis climática, la desigualdad, la inclusión de las periferias.

Su papado ha suscitado admiración, pero también resistencias. Hay quienes ven en él al gran renovador del catolicismo contemporáneo. Otros, al responsable de una pérdida de autoridad doctrinal. El nuevo Papa deberá decidir si consolida esa herencia, la modera o la desmonta. Esa elección será tanto personal como institucional.

Una Iglesia entre dos pulsos: reforma o repliegue

La Iglesia católica es una institución global, con una presencia que abarca todos los continentes, culturas, idiomas y sensibilidades. Dentro del Colegio Cardenalicio —el órgano que ahora vota— conviven visiones muy distintas: la del obispo africano, Fridolin Ambongo, que denuncia la secularización, la del cardenal latinoamericano que pide justicia social, la del europeo, Pietro Parolin, que aboga por recuperar el rigor doctrinal, o la del asiático, Luis Antonio Tagle, que dialoga con religiones milenarias.

Este Cónclave no solo va a elegir un nombre. Va a elegir un nuevo horizonte posible. ¿Será un Papa que continúe el proceso sinodal iniciado por Francisco, dando voz a la base de la Iglesia? ¿O alguien que recentre la institución en su tradición más vertical y teológica? ¿Se buscará un perfil diplomático que refuerce el papel geopolítico del Vaticano? ¿O un pastor que recupere la esencia más espiritual?

Esa tensión, inevitable, está en el centro de este momento histórico.

Lo que nadie sabrá… hasta que aparezca en San Pedro

Una de las singularidades más impactantes del Cónclave es que, en la era de las filtraciones constantes, sigue siendo uno de los últimos secretos del mundo moderno. Nada trasciende mientras se celebra. Ningún periodista puede acercarse. Ningún dato se emite. La Iglesia se da el derecho —y el deber— del silencio.

Y eso le otorga una fuerza simbólica enorme. Porque mientras los cardenales votan bajo el Juicio Final de Miguel Ángel, fuera, millones de personas observan en silencio la chimenea de la Capilla Sixtina. Esperando el humo blanco.

Cuando eso ocurra, y cuando el nuevo Papa se asome al balcón de la Basílica de San Pedro, el mundo volverá a detenerse por un instante. Y no será solo un gesto para los católicos: será un momento cultural, humano y universal. Porque esa figura —que aún no conocemos— tendrá, quiera o no, influencia en debates morales, políticos y sociales que afectan a todos.

GranadaDigital estará para contar lo que ocurre

Desde hoy, en GranadaDigital iniciamos una cobertura especial para seguir cada paso de este Cónclave: artículos de contexto, perfiles de los posibles candidatos, análisis del legado de Francisco y explicaciones didácticas para entender lo que ocurre entre esos muros.

Lo haremos con la misma vocación de siempre: informar con profundidad, respeto y claridad, incluso cuando se trata de un acontecimiento tan cargado de misterio y simbolismo. Este Cónclave puede abrir una nueva etapa para la Iglesia. Puede sellar una continuidad o iniciar una transformación. Pero sobre todo, es una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el papel de la fe, de las instituciones y de lo que entendemos por esperanza.

Estés cerca o lejos de la Iglesia, este es un momento para mirar con atención. Porque pocas veces tenemos la oportunidad de presenciar la elección de un líder espiritual global. Y porque, aunque la Plaza de San Pedro esté a miles de kilómetros, lo que allí se decida nos toca a todos, de una forma u otra.