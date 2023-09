Lluvia de conciertos en Granada con la llegada de septiembre

Con la llegada de septiembre, Granada se llena conciertos y festivales durante todo el mes. La agenda cultural granadina contará con numerosas actuaciones para los amantes de la música en directo. Varios escenarios en la ciudad acogerán a grandes artistas de talla nacional e internacional para públicos de todas las edades.

En la Plaza de Toros se podrán disfrutar conciertos de gran nivel. El primero será el 2 de septiembre, que protagonizará el almeriense David Bisbal en su tour 'Me Siento Vivo'. El cantante ofrecerá a sus fans un concierto que referencia su último disco, pero donde no faltarán sus temas de siempre. En el mismo recinto, los días 8 y 10 de septiembre aterrizará el gran Joaquín Sabina con su tour 'Contra todo pronóstico'.

Tras su último concierto en Granada, en el que llenó por completo el Palacio de Deportes, Maka regresa para seguir haciendo vibrar a todos sus fans los próximos 14 y 15 de septiembre. En esta ocasión, el rapero del Almanjáyar presentará ante su público su último proyecto, 'Gloria bendita'. La fiesta continuará el día 16 de septiembre con la llegada del más que querido y aclamado Manuel Carrasco. Siempre que el cantante onubense pisa un escenario consigue que el público disfrute al máximo con las canciones con las que se ha ganado el corazón de tanta gente.

Saiko, el jovencísimo artista granadino que está arrasando este verano y que ha colaborado con cantantes como Feid, Quevedo o Mora, llenará la Plaza de Toros el 21 de septiembre cerrando su gira con 9.000 personas. Sus entradas salieron a la venta el pasado domingo y el granadino consiguió un 'sold out' en tan solo cinco minutos.

Tras Saiko, una de las noches más esperadas. El malagueño Pablo Alborán hará su tradicional parada en Granada con su tour 'La Cuarta Hoja', el día 22 de septiembre. El 23 de septiembre, será el turno para Natos y Waor. Gonzalo y Fernando son dos madrileños que se han ganado a pulso su puesto en el panorama nacional e incluso internacional, llegando a copar los primeros puestos en las listas de ventas, con canciones tan conocidas como 'Cicatrices' o 'Sudores Fríos'. Por último, la Plaza de Toros cierra el cartel de este septiembre el día 30 con El Barrio, que regresa a los escenarios este 2023 tras sacar el pasado diciembre su último álbum de estudio, 'Atemporal'.

En el Teatro del Generalife, de la mano del Festival 1001 Músicas-CaixaBank, se subirá al escenario el británico Elvis Costello, continuando con su gira 'Costello & Nieve'. Será el 2 de septiembre. El 8 de septiembre será el turno del mejor violinista del mundo, Ara Malikian. El libanés inicia una nueva gira titulada 'The Ara Malikian World Tour' en la que presentará su último disco titulado 'ARA'. El día 9 de septiembre será el turno de Luz Casal.

El icono del rock argentino Andrés Calamaro llegará al Teatro del Generalife el 14 de septiembre, mientras que el 15 de septiembre el escenario será ocupado por el grupo granadino 091. Un día más tarde, el 16 de septiembre, Pablo López, que ya ha agotado sus entradas, volverá a deleitar al público granadino con la magia de su voz y su piano.

Desde Londres, el grupo Suede, con Brett Anderson como cantante y Bernad Butler a la guitarra, actuará el día 22 de septiembre. Para terminar por todo lo alto, el último show del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank será el de Raphael en su gira 'Victoria', el 23 de septiembre. Sus seguidores siempre que tienen la oportunidad de verlo en vivo agotan las entradas entre admiradores tanto jóvenes como mayores, demostrando que Raphael ha trascendido varias generaciones.

El freestyler argentino Trueno visita Granada por segunda vez tras estrenarse en junio en el Palacio de Deportes. Su próximo concierto será el 3 de septiembre en la Industrial Copera. Trueno llega a Granada con dos discos bajo el brazo. El último, 'Bien o mal', publicado en 2022.

Este año, vuelve el festival Granada Sound, la gran cita para los amantes de la música indie tendrá lugar en el Cortijo el Conde durante los días 15 y 16 de septiembre. La organización ya ha desvelado los días en los que actúan los grupos concertados, de modo que el viernes 15 tocarán bandas como Viva Suecia, La M.O.D.A, Varry Brava, Arde Bogotá o Siloé; mientras que el sábado 16 les tocará a Vetusta Morla, Amaia, La Casa Azul, Iván Ferreiro o We Are Not Dj's entre otros.

El Cortijo el Conde también acogerá al artista canario del momento, Quevedo. Tras el bombazo con Bizarrap del pasado año con el más que conocido 'Quédate', el canario consigue de nuevo ser el más escuchado en la plataforma digital con ‘Columbia’. Uno de los artistas con más seguidores en las redes y más descargas en plataformas, actúa el 30 de septiembre en Granada. Tras su paso por la ciudad el Festival Granada Latina con otros cantantes como Myke Towers, Dellafuente, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Morad o Gente de Zona, este concierto será único del artista en solitario en la capital, y tendrá un cupo de entradas limitado. Un plus para asistir a este concierto serán las sesiones de djs antes y después del concierto para hacer que la noche sea espectacular.

Septiembre no es septiembre en Granada sin uno de sus festivales más míticos, el Zaidín Rock. Esta será la 41º edición del festival gratuito más antiguo de Europa que se mantiene en el tiempo y promete ser más emocionante que nunca. Se celebrará del 7, 8 y 9 de septiembre en el recinto ubicado junto al estadio de Los Cármenes en Granada. El jueves 7 actuarán Reincidentes, La Regadera, La Selva Sur y Supervivientes. El segundo día del festival tocarán Mclan, La Frontera, Trashtucada, Hispanic Venom y Elliot. El último día cerrarán Macaco, Sonido Vegetal, Las Dianas, Amigas! y Desertores del Arao.