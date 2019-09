Los conciertos y festivales que acoge Granada en septiembre

El mes de septiembre ya está aquí y para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño, Granada acogerá varios conciertos y los festivales más esperados por muchos granadinos, el Granada Sound y el Zaidín Rock. Pero no serán los únicos, ya que en la provincia se celebrarán también el Festival Peligros Sound y el Hogaza Rock en Alfacar. A continuación repasamos los conciertos más importantes en Granada en septiembre, entre los que destacan el del cantante malagueño Pablo López y los de artistas de música alternativa que actuarán en el Granada Sound, como Novedades Carminha, Carolina Durante, Vetusta Morla, Zahara o Iván Ferreiro.

1 de septiembre

José Carlos Martín Vivaldi, uno de los precursores de la introducción de la bossa nova en Granada, ofrece un concierto de música étnica en Lemon Rock, a las 17:30 horas. Entrada libre.

La joven banda granadina de rock and roll Billy Monkeys actúa en 18 Nudos de Salobreña, en la Playa Punta del Río, a las 18:30 horas. Entrada libre.

2 de septiembre

Natch Fogerty, un músico madrileño afincado en Granada, actúa en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

3 de septiembre

Mississippi Martínez ofrece un concierto con canciones de estilos blues, country y folk en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

4 de septiembre

My Monkey ofrece una actuación de versiones de indie-pop-rock en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

5 de septiembre

Guillermo Crovetto actúa en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

Espectáculo de Afroflamenco en La Soleá, a las 21:30 horas. Entrada: 15 euros.

6 de septiembre

El cantante malagueño Pablo López llega con su gira Santa Libertad al Palacio de Deportes de Granada, donde actúa a las 22:00 horas.

Rodríguez Celtic Band actúa en Lemon Rock, a partir de las las 17:30 horas.

7 de septiembre

Día de festivales en la provincia. Se celebra el Peligros Sound y el Hogaza Rock, en Alfacar.

En el Peligro Sound actúan Vinila Von Bismark, Sexy Zebra, La Suite Bizarre, Trigo Sucio y Eledón. Se celebra en el colegio Manuel de Falla y comienza a las 19:00 horas. Entrada: 4 -6 euros.

En el Hogaza Rock actúan Los Chicos, The Gold, Coyote Men, Dead Elvis, Llobarros y Branquias Johnson, a partir de las 21:00 horas, en la Plaza de la iglesia de Alfacar. Entrada libre.

Joaquín Sánchez ofrece un concierto en Casa Piolas, en Algarinejo, a las 21:30 horas.

El Torreón de Las Gabias acoge una actuación Tributo a El Barrio, a cargo de Xavivi Rivera & Band, a partir de las 21:30 horas.

Izal ofrece un concierto en el campo de fútbol Alameda de Baza, a partir de las 22:00 horas.

Kardiakos actúan en Boogaclub, a las 23:00 horas.

8 de septiembre

La Sudadera del Manager y Roto ofrecen su actuación en el festival ‘Run&Roll’, en el patio del colegio de Guájar Faragüit, a partir de las 15:30 horas, tras la celebración de la Carrera de Montaña ‘Valle de Los Guájares’. Entrada libre.

9 de septiembre

El cantante Tomy Basso actúa en Lemo Rock, a las 22:15 horas. Entrada libre.

10 de septiembre

Jam Session en Lemon Rock, con Antonio Molina, guitarra; Dani Levy, bajo, y Alfredo Sarno, batería. A las 21:30 horas. Entrada libre.

11 de septiembre

Popi González actuá en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

12 de septiembre

El Zaidín Rock Festival 2019 ofrece las actuaciones de Tequila, Fajalauzza, Sardaukarz y Nilsson, en el recinto entre el estadio Nuevo Los Cármenes y el Palacio de Deportes, a partir de las 21:00 horas. Entrada libre.

Mike Sánchez actuá en Lemon Rock, a partir de las 21:00 horas. Entrada libre.

13 de septiembre

El Zaidín Rock continúa con las actuaciones de Huecco, O’Funk’illo, José Antonio García, Funkdación y el Niño del Albayzín, a partir de las 21:00 horas. Entrada libre.

Paco Chica actúa en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Entrada libre.

Fran Llorensa y la Banda Municipal de Música de Granada ofrecen una actuación en el Patio del Ayuntamiento de Granada, a las 20:00 horas. Entrada libre.

Concierto de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) en el Auditorio Manuel de Falla. Entrada libre.

Duende de Gaia, un dúo musical compuesto por Ana Amat y Rocío de la Paz Herráiz, presenta su nuevo disco ‘Meraki’ en Ágora Café y Cultura de Motril, a las 22:00 horas. Entrada: 5 euros.

La sala Industrial Copera abre la temporada el 13 de septiembre con la actuación de The Martinez Brothers, Junior y Álvaro Sánchez. A las 21:00 horas.

14 de septiembre

El Zaidín Rock 2019 pone el broche con las actuaciones de Celtas Cortos, Sinkope, Antílopez, Número Primero y Pacientes Sin Clínica, a partir de las 21:00 horas. Entrada libre.

DGN & Sylaia actúa en Ágora Café y Cultura de Motril, a las 22:00 horas. Entrada: 7 euros.

15 de septiembre

La banda americana The Cynics ofrece un concierto en la sala Planta Baja.

Ciclo de música clásica ‘Lemon Classical’ en Lemon Rock, a partir de las 12:30 horas. Entrada libre.

José Carlos Martín Vivaldi actúa en Lemon Rock, a las 17:30 horas. Entrada libre.

The Cynics ofrece su actuación en la sala Planta Baja, a partir de las 22:00 horas. Entradas: 10 – 13 euros.

16 de septiembre

My Monkey actúa en Lemon Rock para ofrecer versiones de indie-pop-rock: Beatles, Coldplay, Oasis, Muse, Strokes, Nirvana, The Jet, Radiohead, John Lennon, Killers, etc. A las 22:15 horas. Entrada libre.

17 de septiembre

El trío o cuarteto Granada Hot Jazz ofrece su actuación en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

18 de septiembre

Diego Amador y Big Menú ofrecen su actuación flamenca en Lemon Rock, a las 22:00 horas. Entrada: 10 euros.

Funkdacion actúa en Lux Discoteca, a las 22:00 horas. Entrada libre.

20 de septiembre

Comienza el Festival Granada Sound 2019. A partir de las 15:00 horas, actuarán sobre el escenario del Paseo Cortijo del Conde Vetusla Morla, Second, Novedades Carminha, Depedro, Morgan, Carolina Durante, Carmen Boza, Amatria, Alice Wonder, Jacobo Serra, Ley Dj, Villanueva, Gimástica, St Woods, Molina Molina, Radio Palmer y L´Emperador. Entrada: 36 euros.

M.I.N.D.S actúa en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Entrada libre.

El Niño del Albayzín ofrece un concierto en Ágora Café y Cultura de Motril, a las 22:00 horas. Entrada: 8 euros.

Jam Rock en Boogaclub, con versiones y tributos, a partir de las 23:00 horas.

21 de septiembre

El Festival Granada Sound continúa con las actuaciones de Iván Ferreiro, la M.O.D.A. , León Benavente, Zahara, Anni B Sweet, Shinova, Cupido, Elyella, Mucho, Kuve, Rusos Blancos, Smile, Venturi, Yahaira Dj, Ñekü, Oscarmina Dj y Mr. Perfumme. Entrada: 36 euros.

The Undersubs actúa en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Entrada libre.

Concierto de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) en el Crucero del Hospital Real, a las 20:00 horas, que coincidirá con la inauguración del curso universitario de la Universidad de Granada.

2YY2 e Iron Dicks ofrecen su actuación en la sala Planta Baja, a las 21:00 horas. Entrada: 6 – 8 euros.

Manuel Lombo ofrece un concierto en acústico en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a las 21:00 horas.

Funkdacion actúa en Ágora Café y Cultura de Motril, a las 22:00 horas. Entrada: 8 euros (con CD incluido).

22 de septiembre

La Orquesta Clásica de Granada ofrece una actuación el Palacio de Congresos y Exposiciones, a las 12:00 horas. Entrada: 19,80 euros.

Mississippi Martínez actúa en Lemon Rock, a las 17:30 horas. Entrada libre.

23 de septiembre

Ángel Frostik actúa en Lemon Rock, a las 21:15 horas. Entrada libre.

El conjunto japonés Minami Deutsch ofrece su actuación en la sala Planta Baja, a las 22:00 horas. Entrada: 10 – 13 euros.

24 de septiembre

La banda finlandesa The Empire Strikes actúa en Lemon Rock, a las 21:00 horas. Entrada: 5 euros.

25 de septiembre

El quintento granadino El Hombre Garabato actúa en la Corrala de Santiago, a las 21:00 horas. Entrada con invitación.

Alfonso González, ‘Popi’, ofrece su actuación en Lemon Rock, a las 21:30 horas. Entrada libre.

26 de septiembre

La banda inglesa The Wedding Present actúa en Lemon Rock, a las 21:00 horas. Entradas: 10-13-16 euros, según planta.

El Teatro Isabel la Católica acoge un Recital de Flamenco con el cantaor Manuel Lorente y Manuel Parrilla a la guitarra, a las 21:00 horas. Entradas: 16,50 – 20 euros.

27 de septiembre

Alberto Fer actúa en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Entrada libre.

José Mercé y Tomatito ofrecen su actuación en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a las 21:00 horas. Entradas: 38,50 – 59, 40 euros.

El cantautor JJ Fuentes actúa en Ágora Café y Cultura de Motril, a las 22:00 horas. Entrada: 5 euros.

Sparzanza y The Faithless actúan en RocknRolla, a las 22:00 horas. Entradas: 10 euros.

28 de septiembre

El cantautor malagueño El Kanka actúa en el Paseo del Cortijo del Conde, a las 22:00 horas. Entrada: 23 euros.

Yun Beef actúa en la sala industrial Copera, con Soto Asa como telonero, a las 22:00 horas. Entradas: 15 – 20 euros.

El cantautor Kiko Sumillera actúa en Lemon Rock, a las 18:00 horas. Entrada libre.

Beba & Los Rockafeller actúan en Ágora Café y Cultura de Motri, a las 22:00 horas. Entradas: 8- 10 euros.

29 de septiembre

El cantante catalán Alfred García, exconcursante de Operación Triunfo, actúa en el Paseo del Cortijo del Conde, a las 20:00 horas.

El rey del trap puertorriqueño Anuel AA ofrece un concierto en el parking del Centro Comercial Nevada, a las 22:00 horas. Entradas: 35 – 75 euros.

Paco Chica actúa en Lemon Rock, a las 20:00 horas. Entrada libre.

30 de septiembre

Guillermo Crovetto actúa en Lemon Rock, a las 22:15 horas. Entrada libre.