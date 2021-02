Los museos de Granada celebrarán el Día de Andalucía con conciertos y actividades especiales

La consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha presentado este miércoles las actividades que se llevarán a cabo en los museos granadinos de titularidad autonómica para conmemorar el Día de Andalucía. Bajo el título ‘Celebra Andalucía ¡Ven al museo!’, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía actos culturales y lúdicos que les acerquen al patrimonio histórico y a las raíces de la comunidad autónoma el próximo 28 de febrero. Estos eventos estarán centrados en conciertos de diverso tipo y visitas a los distintos espacios museísticos, como se puede ver en el vídeo.

El delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Antonio Granados, se ha mostrado “muy satisfecho” de la programación y anima a los granadinos a disfrutar de las actuaciones y de los lugares patrimoniales dónde tendrán lugar, así como de la jornada de puertas abiertas del domingo 28 de febrero, que permitirá conocer las colecciones de arte y las exposiciones del Museo de Bellas Artes, el Arqueológico Provincial y la Casa de los Tiros.

Además, ha anunciado que desde el Archivo Histórico Provincial de Granada se hará un recorrido por el proceso autonómico durante la II República a través del análisis de un documento de la Cámara de la Propiedad Urbana de Granada. Por su parte, la Biblioteca de Andalucía, la Biblioteca Virtual de Andalucía y la pública provincial también celebrarán esta efeméride mostrando una selección bibliográfica con obras referentes al Estatuto de Autonomía Andaluz existentes en sus fondos y con una programación especial dirigidas tanto a público infantil como a adultos. Entre las propuestas cabe señalar cuentacuentos virtuales para toda la familia, exposiciones online o lecturas compartidas.

Granados ha explicado la doble propuesta audiovisual del Museo Arqueológico, que a través de su canal de YouTube proyectará sendos vídeos donde, por un lado, conocer la sala dedicada a la época romana y las piezas que se encuentran en el patio -aras, inscripciones y el mosaico procedente de la Villa de los Mondragones- y, por otro, disfrutar de un concierto didáctico a través de recreacionistas históricos, bajo el título ‘Sonidos de Roma’. “El objetivo de la actividad es acercar al público general las colecciones del museo a través del recreacionismo histórico de una manera lúdica. Ofrecer un concierto didáctico basándose en el estudio de la arqueología experimental para recrear la música en la Antigüedad”, ha señalado. Asimismo, ha precisado que la actividad es para toda la familia, que no hay aforo reducido y que no es necesario hacer reserva previa. El vídeo estará disponible en el canal de Youtube del Museo el domingo 28 de febrero a partir de las 12.30 horas.

Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes, Ricardo Tenorio, ha comentado que en la pinacoteca se celebrará un recital de guitarra clásica a cargo de María Esther Guzmán Blanco, que interpretará el siguiente programa: Aria con variaciones sobre la Frescobalda, de G. Frescobaldi; Intermezzo de Goyescas, de E. Granados (Tr. M.E. Guzmán); rondeña, de R. Sáinz de la Maza, Córdoba y Asturias de I. Albéniz (Tr. M.E. Guzmán); Amigos de dulce distancia de S. Delgado Llopart; Nevicata Pastoral op. 29 de B. Terzi; Tema de Lara (Dr. Zhivago) de M. Jarré (Tr. M.E. Guzmán); La Misión de E. Morricone (Tr. M.E. Guzmán). La actividad tendrá lugar el 28 de febrero a las 12.00 horas.

María Esther Guzmán Blanco es una guitarrista clásica española. Su afición a la música se inició muy pequeña. Hizo su presentación en público a los 4 años en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, a los 11 obtuvo el primer premio en RTVE siendo presidente del jurado el Maestro Joaquín Rodrigo. Realizó la carrera de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Ha obtenido 6 Primeros Premios Nacionales y 13 Internacionales. Ha actuado en los más importantes escenarios de Europa, Asia y América, bien en recital o con orquesta. Realiza giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988. Es profesora en la Escuela “Andalucía Música” de Sevilla e imparte Clases Magistrales tanto en España como en el extranjero. Cuenta en su haber con numerosos discos (26) y reconocimientos como el Premio “Andalucía Joven de Música” 1994.

Tenorio ha precisado que con motivo de las restricciones derivadas de la pandemia de la Covid-19, el aforo de la sala 6 se ha reducido al 50%, quedando en 20 localidades. No obstante, también se retransmitirá en streaming y posteriormente se colgará en el portal de Youtube del museo. Reservas en el correo electrónico o teléfono difusion.museobagr.ccul@juntadeandalucia.es 600143161.

Por su parte, el director del Museo Casa de los Tiros, Emilio Escoriza, ha presentado la propuesta del espacio museístico, el concierto online titulado ‘El piano del maestro Alonso en el Museo Casa de los Tiros’. El pianista Héctor Heliel Márquez, en el mismo piano que perteneció al maestro, interpreta varias composiciones de Francisco Alonso López, autor nacido en Granada, en 1887 y afamado por sus composiciones de corte popular.

El maestro Alonso, cosechó en su día, fama y éxito de relevancia en todo el país, pero debido a la diversidad de estilo, desde composiciones de género lírico, zarzuela, la revista musical (Las Leandras), la canción popular, como el zortziko Maitechu mía, incluso el foxtrop, no ha cosechado toda la atención que se le debe a su figura en nuestros días. Granada tiene la suerte de contar con las partituras originales y parte del legado del Maestro gracias a la reciente donación de la familia al Centro de Documentación Musical de Andalucía. El piano del maestro Alonso se ha depositado en el Museo Casa de los Tiros de Granada, por el Centro de Documentación Musical, y así posibilitar el disfrute de la ciudadanía de Granada y de los visitantes del museo.