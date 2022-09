El Generalife baila a ritmo de Texas en el segundo concierto de '1001 Músicas-CaixaBank'

Segunda jornada del ciclo '1001 Músicas–Caixa Bank' que acoge el Teatro del Generalife este mes de septiembre y segundo día para rememorar. Tras el éxito de Pablo Alborán en la noche del viernes, los que tuvieron la suerte anoche de ver la actuación de Texas tardarán tiempo en olvidarlo. La icónica banda escocesa liderada por Johnnie McElhone y Sharleen Spiteri ofreció lo mejor de su genuino britpop y rock para dejar un poso de calidad y buen directo con la interpretación de los mejores temas de su carrera.

La banda escocesa retomaba este año sus giras tras el parón obligado provocado por el Covid-19 y su visita a España era ineludible. Sharleen Speteri subía al escenario del Generalife acompañada de su vibrante guitarra, una 'Gretsch White Falcon' verde. La elección de I don't want a lover para abrir el concierto ponía de manifiesto que no venía a Granada solo a presentar su nuevo trabajo ´Hi´ sino a celebrar por todo lo alto.

Canciones icónicas de este referente del pop rock, como Summer on o When we are together hicieron vibrar a un público tímido al principio que vagamente pudo reprimir la ganas de acompañar al grupo cantando y bailando. La propia Sharleen los instigaba con largos speeches que hicieron las delicias de los asistentes, como alguna muestra de pequeños bailes, tan característicos de este icono de la música. Incluso se atrevió con el español, haciendo gala de un repertorio divertido y malsonante que los asistentes recibieron con risas y aplausos de admiración.

También hubo espacio para presentar las canciones del nuevo trabajo discográfico del grupo, temas que encararon la parte final de la noche. Mr. Haze o Inner in demostraron que la banda ha sabido mantener su esencia a lo largo de los años sin perder un ápice de su atractivo.

Los escoceses se despidieron del Teatro del Generalife haciendo suya Suspicious Mind de Elvis Presley, poniendo así un broche de oro a una noche mágica.

El ciclo '1001 Músicas–Caixa Bank' está organizado por Proexa. Cuenta con el patrocinio y colaboración de CaixaBank, Cervezas Alhambra, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Moët & Chandon, Aseguradora Araytor, Sabor Granada, Ticketmaster, Ideal, Mondo Sonoro, Canal Sur, Mercedes–Benz Granada Premium, Royal Bliss, B Travel, Bodegas Muñana, Hoteles Porcel y Pastelerías Casa Ysla.

