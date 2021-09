David Bisbal deslumbra en Granada ante un público entregado

De la energía y pasión que transmite David Bisbal desde el escenario pudieron disfrutar los granadinos que este miércoles se congregaron en el Palacio de Deportes para presenciar la primera actuación del ciclo de conciertos ‘Cabaret Festival’. El cantante almeriense deleitó a un público entregado desde el inicio de un concierto que los asistentes tuvieron que ver sentados y con mascarilla debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19. Bisbal ofreció, además de temas de su último disco ‘En tus planes’, los más destacados de sus casi 20 años de trayectoria musical.

Ataviado con un traje azul marino y camisa blanca, el almeriense salió al escenario en medio de una gran ovación para comenzar el concierto con su tema ‘Silencio’. ‘Antes que no‘ fue la siguiente canción que interpretó antes de dirigirse al público de Granada, al que invitó a bailar desde las sillas y a sonreír detrás de las mascarillas. En la zona de las primeras filas estaban seguidores del club de fans de Bisbal y también paisanos, como el jugador del Granada CF Antonio Puertas, e incluso los padres del cantante.

‘En tus planes’, el tema que le da nombre a su último disco, sonó y entusiasmó a un público que no paraba de bailar desde las sillas y desde los asientos de las gradas. La gente tenía ganas de disfrutar de los temas más movidos de David Bisbal, pero también de sus baladas. ‘La necesidad’ y ‘No amanece‘ fueron los primeros temas más románticos interpretados por el almeriense, que siguió animando la noche con ‘Quién me iba a decir’.

‘Lo tenga o no’, ‘Culpable’ y ‘Como la primera vez‘ deleitaron a un público que encendió las linternas de sus móviles en estos temas para crear un ambiente más íntimo. Bisbal dio las gracias “por la energía y el sentimiento por estas canciones” y destacó que las baladas tienen “un papel fundamental” en su repertorio y en sus conciertos y que le “encanta” cantarlas con su público. “Si de algo tengo que ser esclavo en esta vida es de tus besos”, continuó el artista para dar paso a su canción ‘Esclavo de tus besos‘, que volvió a animar al público, que cantó con energía el estribillo y gritó cuando el cantante se quitó la chaqueta.

Bisbal siguió recordando sus inicios con el tema ‘Camina y ven‘ y después volvió a interactuar con el público, al que le pidió que cantara la parte de Danna Paola en la canción ‘Vuelve, vuelve‘. Más tarde volvió a pedir lo mismo con el tema ‘Dos veces’ y la parte que interpreta Luis Fonsi.

‘A partir de hoy’, al que le cambió el final de la letra con la frase “Granada ya no puedo olvidarte”, fue el último que interpretó antes de realizar el primer cambio de vestuario. Bisbal regresó con un pantalón negro y camisa estampada para cantar ‘Ruido’, un tema que tiene “una letrica que recuerda a personas que ya no están o que están de otra manera y cala en el corazón”, como dijo tras interpretarlo. A este teme le siguió “la primera balada que sonó en la radio”, a la que le tiene un especial cariño: ‘Dígale’. Bisbal dedicó la siguiente canción “a todas las princesas de Graná”. Acompañado al inicio solamente del piano, interpretó ‘Mi princesa‘, al que luego se unieron las guitarras.

El del barrio almeriense Los Ángeles animó luego al ritmo de “rumbillas” con ‘Dos veces’, ‘Perdón’ y ‘Bésame‘, tres de sus últimos éxitos que interpreta junto a Luis Fonsi, Greeicy y Juan Magán, respectivamente. Varias chicas se acercaron al escenario a entregarle una bandera de Andalucía, otra de Almería e incluso un ramo con flores y globos, que el artista recogió y agradeció mientras cantaba. Unas luces con símbolos de fuego salieron del escenario para anunciar el inicio de ‘Bulería’, uno de sus temas más conocidos. Tras él, presentó a su equipo y dio las gracias al “pedazo de público” de Granada. Se despidió, pero tras las peticiones de ‘otra, otra’, Bisbal regresó con una chaqueta negra y una camiseta negra para cantar ‘Si tú la quieres’, el célebre tema que interpreta con Aitana.

El cierre lo puso con el single con el que inició su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo, una nueva versión de ‘Ave María’ con la que el público se puso en pie para despedir al almeriense en una noche mágica en la que muchos granadinos pudieron volver a disfrutar de la música en directo.