El concierto en beneficio a Ucrania, entre los más destacado de la agenda musical

Ha terminado la Semana Santa y la agenda musical granadina vuelve con todo. Se viene una semana con los mejores artistas tanto nacionales como internacionales y que finalizará este domingo con el concierto benéfico 'Salvemos Ucrania'.

Este lunes comienza la semana musical con el evento ‘Los Acústicos del Rey Chico’ en el edificio homónimo, con la presentación de 'Gharnata' a las 20:00 horas. Al día siguiente, el conjunto Babalú tocará también en el mismo lugar y a la misma hora.

El martes, Lemon Rock recibirá al cantante venezolano Jorge Glem. El cantautor fusiona diversos estilos como el jazz, salsa, bluegrass y rock, y se caracteriza por hacerlo con el mandolín, instrumento típico de su país.

Para el miércoles la música llega a Planta Baja con la participación de Miguel de Gemma, Antonio Molina y Alejandro Tamayo en el ‘Jam Session Jazz’ a las 21:30 h. Este mismo día, el conjunto chileno-hispano The Recalls se presentará en RocknRolla a las 22:00 h. con lo mejor del rock and roll y el garage.

Este jueves, la noche musical se inicia a las 21:00 h. con las semifinales del IX Concurso de Bandas Granadinas en Planta Baja, que contará con la participación de Los B.E.S.O.S, García Picasso, Izeta, Bamboleira, Amanita Somersolt, Sosoritnem, Amigas! y Sky Bacon. El mismo día a las 21:30 h., el trío de jazz Zemita tocará en Carlota Braun. La noche granadina recibirá también al rock and roll en manos del grupo nativo de San Francisco (California) Flamin' Grooves.

El fin de semana viene lleno de música y conciertos para todos los gustos. A las 19:00 h. del viernes, el cantante galés Chris Pattermore llevará el pop-rock e indie a Lemon Rock. A las 21:00 h., el grupo malagueño Mitad Doble se presentará con su combinación de rumba, reggae, ska, rock y fun.

La noche del viernes sigue con un tributo a Nirvana en manos del grupo cordobés The Buzz Lovers a las 22:00 h. en Planta Baja. A la misma hora, pero en Aliatar, los conjuntos End of Me y Eledón mostrarán lo mejor del pop-rock e indie con música de su propia autoría.

Este sábado a las 18:00 h. en Lemon Rock se presentará Alberto Fer. El cantante tiene un repertorio de indie-folk y pop-rock alternativo, y también destaca por su repertorio en inglés con covers de artistas y bandas como Neil Young y The Beatles. El mismo día a las 21:30 h. y en Planta Baja habrá un concierto en honor a Linkin Park en manos del grupo tributo madrileño Linkoln Park

Para finalizar la semana musical, el domingo a las 13:30 h. en Basaba se realizará un concierto en beneficio del pueblo ucraniano. El evento contará con las presentaciones de Arizona, Coro Cámara Granada, Coverdays, Diva’s Soul, Hispanic Venom, Inés y los Inesperados, Ojaras’k, Ojos de Blues, Renacidos, Rodríguez Celtic Band, Sarajevo ‘84, Volver a Siquem, Xilancos y Joanna Lady Owl. También estarán los djs Carlos Ramiro, Paco Burgos, Edu Pretel, Kiki Jam y Niño Malo.