Conato de rebeldía insuficiente para un Covirán mermado

Resultado esperado, pero no por ello menos doloroso para el Covirán Granada. Baskonia se impuso con relativa facilidad a un conjunto rojinegro claramente afectado por las bajas de Jacob Wiley y Edgar Vicedo. Aunque se percibió un claro paso adelante de ciertos efectivos, nada pudieron hacer los granadinos para contener el acierto exterior de un plantel vasco liderado por Markus Howard.

Apenas quince minutos le duró a los de Pablo Pin la fe por asaltar el Buesa Arena. Con diez jugadores disponibles, los planes del Covirán se limitaban a pedir un sobre esfuerzo a efectivos como Iván Aurrecoechea o Rubén Guerrero. Cumplieron en el primer periodo tratando de no perderle la cara al encuentro ayudados también por un Amine Noua que se marchó a vestuarios con 14 puntos en su casillero. Los de Pablo Laso aprendieron la lección tras lo vivido en tierras granadinas, dejando claro desde el primer minuto que ese final apretado que acabaron llevándose los vitorianos no se repetiría.

Finalizó el primer periodo con un 26 a 21 más que meritorio para Covirán Granada, pero poco duró la aparente igualdad en la pista. Los rojinegros se cargaron de faltas excesivamente rápido, entrando en bonus a falta de siete minutos para cerrar la primera mitad del encuentro. Con 16 tiros libres a su favor y un 8 de 12 en triples, Baskonia fue ampliando cómodamente la distancia en el marcador ante la frustración de un plantel granadino que no contaba con muchas más armas para tratar de contrarrestar la eficiencia y superioridad de su rival que prácticamente cerró la victoria consumidos los primeros 20 minutos de juego con el 59 a 38. Aunque en partidos como estos cuesta extraer detalles positivos, no habría que obviar la valentía de Aurrecoechea, los minutos en los que el equipo trató de plantear un juego muy rápido para evitar el coche de físicos o, una vez más, el liderazgo de un Amine Noua que sigue impecable.

Baskonia aprovechó las carencias evidentes de su rival. Jugadores como Noua tuvieron que sumar más minutos de los habituales a sus piernas, también condicionado en parte por las tres faltas que cosechó Guerrero demasiado rápido. De regreso al parqué, los de Pablo Laso encontraron una vía rápida de anotación ante un Covirán agotado y cabizbajo. Con un parcial de inicio de 10 a 2, Pablo Pin detuvo el juego al ver cómo su rival se marchaba ya a más de 30 puntos de diferencia. El equipo había tocado fondo en este tercer capítulo del partido por lo que solo quedaba levantar la cabeza y creer en el milagro. Los rojinegros, una vez más, tiraron de garra y coraje para plantar cara a un Baskonia que claramente se había relajado pensando que el encuentro ya estaba cerrado. Sin perder de vista el objetivo de la remontada y sin hacer demasiado ruido, el Covirán encontró su mejor versión ofensiva para con un parcial de 6 a 24 colocarse a solo 14 puntos de cara al último periodo (78-64).

Había una mínima esperanza en el plantel rojinegro, pero las bajas y los excesivos minutos de algunos jugadores acabarían pasando factura, más aun con un Baskonia que entrado al último periodo entendió que no podía relajarse. La calidad de los vascos se impuso a unos granadinos cuyo orgullo no fue suficiente. 103 a 82 y nueva derrota para los de Pablo Pin que se marchan al parón por la Copa y las Ventanas FIBA con solo seis triunfos en su casillero. Un partido para aprender y, sobre todo, para comprender que el juego interior del Covirán Granada necesita unos refuerzos urgentes para que la lucha por la permanencia no se complique más de lo esperado. Al mismo tiempo, juego también para valorar el paso adelante de Guerrero o Aurrecoechea, una versión que debería verse más amenudo.

Ficha del partido:

Baskonia: Forrest, Baldwin, Luwawu-Cabarrot, Moneke, Samanic - quinteto inicial - Howard, Raieste, Savkov, Sedekerskis, Rokavopoulos, Hall, Ndiaye

Covirán Granada: Clavell, García, Valtonen, Noua, Guerrero - quinteto inicial - Rousselle, Bamforth, Aurrecoechea, Ubal, Tomàs

Parciales: 26-21; 33-17 - descanso - 19-26; 25-18

Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez Fernández y David Sánchez Benito.

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 20 de la ACB disputado en el Buesa Arena el domingo 9 de febrero a las 18:00 horas.