La comunidad trans de Granada reivindica sus derechos: "Estamos cerca del cambio, pero todavía no hemos llegado"

El Día de la Visibilidad Transgénero se celebra desde el 31 de marzo de 2014, cuando la activista trans estadounidense Rachel Crandall inició este movimiento. Desde entonces, se conmemora todos los años para sensibilizar a la sociedad y a las instituciones. En Granada se ha realizado este jueves una concentración con motivo de esta cita, en la Fuente de las Batallas, como puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia. Los convocantes informan que se han reunido en torno a 200 manifestantes.

En la concentración, los asistentes han reivindicado los derechos del colectivo trans. En primer lugar han permanecido en silencio, mostrando pancartas con algunos mensajes como por ejemplo, "la inclusión salva vidas" o "sin trans no es feminismo" entre otros. Seguidamente han procedido a leer el manifiesto donde más tarde, varias personas han querido abrirse y contar su experiencia personal. A todo esto han sumado otros cánticos: "Lay trans ya", "la transfobia también es machismo" o "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste".

Los manifestantes afirman que este tipo de concentraciones son importantes. Cuentan que a día de hoy no se reconocen los derechos de las personas trans, ya que lo pasan mal porque no saben a quien acudir. "Cuando acuden a quien debería ayudarles ni si quiera saben como hacerlo. Tienen derecho a ser libres, a expresar quienes son. Todos juntos debemos luchar para que sean felices de la forma que son, sin tener que ocultarse", destaca una asistente de la manifestación.

Varias personas concuerdan en que es muy importante la educación, la información. Destacan que es muy importante que den una educación inclusiva desde los colegios o desde casa, sin asignar qué es de chico o qué es de chica. "La educación y la información es esencial, que se eduque sobre todo desde la infancia porque ahí es cuando tenemos menos prejuicios y la mayor parte del trabajo estará hecho porque la juventud va a ser más abierta", destaca una participante.

Con frecuencia se ven casos de discriminación, por esta razón es tan importante la información, para que puedan cumplir los objetivos y que la gente no los vea como si fuesen diferentes. Varios manifestantes tienen en común que en muchas ocasiones se han llegado a sentir discriminados: "En clase se nota que no me perciben como yo soy, me tratan con los pronombres masculinos porque es su obligación pero se nota que no me ven así y que no esta bien. Me hacen preguntas incomodas que no vienen a cuento porque no se la harían a sus amigos que son cis".

Las personas transgénero afirman también que a nivel administrativo se imponen muchos obstáculos que no les permite agilizar el proceso de cambio: "Yendo al médico he tenido situaciones de ir a urgencias y que leyeran en mi historial que soy trans y que no me quisieran atender por ello o que me pusieran muchas trabas".

"A nivel sanitario he tenido muchos problemas, llevo con el endocrino unos cuatro años y de un sitio te mandan a otro, no saben que hacer. Por ejemplo yo he ido de Ciudad Real a Cuenca, luego de allí me derivan a otro sitio. También para cambiar la documentación hay muchísimos problemas porque derivan tu caso o incluso se hace un juicio para dictaminar si tu historial es válido para cambiarte el nombre. Hay muchas complicaciones", declara un integrante de la concentración.

Cuentan que viven niveles de transfobia incluso "a nivel de pareja, amigos, conocidos o en las escuelas e incluso en las propias casas". Afirman que aún queda mucho por cambiar y que manifestaciones como esta, por muy grandes o pequeñas que sean, siempre ayudan. "Estamos cerca del cambio pero todavía no hemos llegado a tenerlo", concluye un manifestante.