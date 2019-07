La Compañía Nacional de Danza recupera el ballet original de ‘El sombrero de tres picos’

La Compañía Nacional de Danza (INAEM) presenta en el Teatro del Generalife una exclusiva representación de ‘El sombrero de tres picos’ (1919) para conmemorar los cien años de su estreno, en la que se verán los diseños que realizó Pablo Picasso para la escenografía y el vestuario.

La reposición del ballet original recupera las raíces del ballet clásico español en una proporción que aúna tradición y modernidad. La velada en el Teatro del Generalife se convertirá en una conmemoración histórica del centenario del estreno de este ballet, al ser esta la primera vez que la coreografía original de Léonide Massine es interpretada por una compañía española. Lorca Massine –hijo del coreógrafo– y su asistente Anna Krzyskow han llevado a cabo la reposición de la coreografía original en la CND, respetando al máximo la versión de su padre, así como los decorados, vestuario y el maquillaje que creó el artista Pablo Picasso para el estreno, donde se aprecia el influjo del cubismo, así como un esfuerzo por integrar composiciones y temas tradicionales con otros vanguardistas.

El ballet ‘El sombrero de tres picos’, con coreografía y escenografía original de Léonide Massine y música de Manuel de Falla a partir de la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, es un encargo del Festival de Granada y cuenta con la colaboración institucional de Acción Cultural Española (AC/E), con motivo de la celebración del centenario de su estreno en el Alhambra Theatre de Londres por los Ballets Russes de Serge Diaghilev.

‘El sombrero de tres’ picos ocupa un lugar muy destacado en la historia del ballet y la danza española. Para el director del Festival de Granada, Pablo Heras-Casado, “es el ballet español por antonomasia, que conecta fuertemente la vanguardia del ballet ruso con la tradición española”.

El programa se completa con obras de otros dos coreógrafos españoles, ‘Sonatas’, del actual director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, y ‘Por vos muero’, del exdirector Nacho Duato, incorporada de nuevo al repertorio de la compañía. Martínez fabula con la técnica clásica y el estilo español sobre música dieciochesca de Scarlatti y el Padre Soler, mientras que Duato se inspira en los poemas de Garcilaso de la Vega para su coreografía, diseñada sobre música también española del Siglo de Oro.

Tres coreografías de estilos tan diversos como el propio elenco de la Compañía Nacional de Danza (INAEM) resumen en una velada la trayectoria de la agrupación española –que este año celebra su 40 aniversario– y la integran en la historia de la danza usando la música española como hilo conductor.

La Compañía Nacional de Danza (CND) fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de España Clásico y tuvo como primer director a Víctor Ullate.

En diciembre de 2010 asume la dirección José Carlos Martínez, quien se ha marcado como objetivo el fomento y la difusión del arte de la danza y su extenso repertorio, reservando un amplio espacio a la nueva creación española, sin olvidar a los grandes coreógrafos de hoy. Con ello, trata de favorecer el acercamiento de nuevos públicos a la danza e impulsar la proyección nacional e internacional de la CND.

Vox Luminis se centra en ‘La Selva’ de Monteverdi

El grupo Vox Luminis, conjunto de origen belga especializado en música antigua, ofrece en el Monasterio de San Jerónimo un concierto de cámara con una cuidada colección de música sacra que el compositor italiano Claudio Monteverdi dedicó a Eleonora Gonzaga, la esposa de Fernando II de Habsburgo y reina consorte de Hungría.

La Selva morale e spirituale es la antología más significativa de obras litúrgicas de Monteverdi desde las Vísperas de 1610. El título de la colección no alude a su contenido sino que hace referencia al periodo de casi treinta años en el que Monteverdi se desempeñó como máximo responsable musical de la basílica de San Marcos de Venecia, cargo que prefirió al de funcionario de la corte ducal de Mantua.

Vox Luminis es un conjunto belga creado en 2004 por su director artístico Lionel Meunier. Cuenta con trece grabaciones y numerosos premios, entre ellos la prestigiosa Gramophone Recording of the Year en 2012 por Musicalische Exequien de Heinrich Schütz y el BBC Choral Award por su doble CD Ein feste Burg ist unser Gott sobre la figura de Martín Lutero.

El concierto será grabado para su emisión en diferido por RNE- Radio Clásica y Mezzo.

De la programación del FEX destaca el concierto que ofrece Sense of Values Quartet & John Ehlis en Torrenueva, en el Parque de la Torre Vigía, donde presenta su trabajo Where the Rivers meet, un viaje musical desde el folclore americano a composiciones propias y arreglos de temas populares, siempre con un matiz de improvisación jazzística.

Formación jazzística compuesta por violonchelo, piano, contrabajo y percusión, Sense of Values Quartet & John Ehlis publicó su disco Atmosphere en 2013 y desde ese momento no ha parado de tocar, abarcando un amplio abanico que va desde el amor por lo popular, a través de arreglos de temas del cancionero español, pasando por la fusión con la imagen y la ciencia, la descripción del cine silente o la improvisación más libre.

En Granada, en el Teatro Alhambra, la compañía de danza De Stilte presenta su espectáculo para niños Ain´t misbehaving, un montaje coreográfico para estimular la imaginación.

De Stilte lleva a cabo actividades de baile dirigidas al aprendizaje lúdico de los niños y al desarrollo de sus habilidades artísticas. Su espectáculo está incluido en el I Congreso Internacional de Danza para la Infancia y la Juventud.

En la Real Chancillería, el Dúo D’Aujourd’hui, con la colaboración del violista Ignacio Álvarez Lamolda, homenajea a Leo Brouwer, interpretando sus obras. El dúo está compuesto por Soledad Martínez Fernández, a la guitarra, y Francisco Rojas Huertas, a la flauta.

En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, situada en el edificio del Rey Chico, Sanja Tropp Frühwald imparte el taller familiar No work & just play, que ayuda a abrir la percepción a través de la improvisación, la cooperación y diversas técnicas de contacto físico.

Retransmisión en directo de la ópera Il trovatore

En el Paseo del Salón se proyecta en directo desde el Teatro Real la ópera de Giuseppe Verdi Il trovatore, un espectáculo encabezado por Maurizio Benini y Francisco Negrín, e inspirado en la obra de teatro de Antonio García Gutiérrez.

La acción dramática de Il trovatore se sitúa en la España del siglo XV, durante la guerra civil que enfrentó al conde Jaime de Urgell, pretendiente de la corona catalano-aragonesa tras la muerte de Martín el Humano, y a Fernando de Antequera, de la rama de los Trastámara, finalmente coronado rey por el Compromiso de Caspe (1412). Mariano José de Larra, liberal e ilustrado, fue uno de los primeros en deshacerse en elogios y en considerarla una obra «plenamente romántica».

Agenda del Festival de Granada para este sábado 6 de julio

11.00 h EPFCA (Edif. Rey Chico) Taller familiar: No work & just play

12.00 h Monasterio de San Jerónimo: Vox Luminis

20.30 h Teatro Alhambra; Ain’t misbehaving

21.00 h Paseo del Salón: Il trovatore (proyección desde el Teatro Real)

21.30 h Real Chancillería: Dúo D’Aujourd’hui

22.30 h Teatro del Generalife: Compañía Nacional de Danza

23.00 h Torrenueva: Sense of Values Quartet & John Ellis