Un compañero de la maestra asesinada la recuerda con un conmovedor mensaje

El jefe de estudios del colegio Isabel la Católica recuerda a la maestra asesinada con un conmovedor mensaje. Este mensaje ha circulado entre los profesores del colegio para recordar a su compañera y condenar lo sucedido

“Hola, Andrés.

Perdona que te de la lata en domingo.

Seguro que ya te has enterado de que han asesinado a nuestra compañera Ana del cole. Era seño de Infantil.

Yo la conocía poco, pero se la veía muy buena chica.

No era jaleosa y se la veía más bien tímida, pero era agradable y se le veía que tenía sentido del humor y buen talante para pillar las bromas.

En el cole, era la coordinadora de igualdad y había hecho un proyecto para sacar un dinerillo extra para el colegio. En 7 años que llevo yo allí, no he conseguido aportar ni un céntimo.

Era responsable y muy prudente. Muy educada siempre que necesitaba pedirme algo. Aunque parezca que eso es lo normal, que si lo es, hay personas transmiten una sensación de más consideración o aprecio.

En fin, a mi caía bien la muchacha.

Un día me la encontré en un bareto con su familia. Llevaba a su hija. Es una cría muy bonica, morena, con el pelo largo. Se llama Estrella.

No sé mucho más de Ana, pero creo que es mejor que se la recuerde así, que como otro caso de violencia, de género o de miseria humana, que al final da lo mismo.

Quiero pedirte que difundas esto entre todas las personas que puedas, para que se le pueda poner cara a lo que significan esas cosas que celebramos con lazos y mierdas una vez al año.

Para que nuestros hijos y nuestros vecinos recuerden a una persona normal y buena que hoy tenía que estar paseando con su hija.

Para que hablemos y que hablen bien de la persona que hemos perdido y no de todo ese morbo de cotilleos que levantan estas noticias.

Pienso, soy un tonto, ya lo sé, que es mejor honrar a Ana de esta forma, haciendo lo que raramente se hace, hablando bien y recordando con cariño a la persona que hemos perdido, sin más historias ni más mierda alrededor.

Ayúdame, por favor, a que el recuerdo de Ana sea lo más limpio posible y dure más que las páginas de un periódico.

Muchas gracias.”