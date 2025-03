¿Cómo recuerdan los granadinos el confinamiento cinco años después?

Hace cinco años desde que se tomó la decisión de decretar el estado de alarma en España por la emergencia sanitaria que supuso el Covid-19. El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez comparecía ante toda la nación para establecer este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos y contener la enfermedad.

Mediante esta medida, que en su inicio se preveía que durase 15 días, se limitaba la circulación y el desplazamiento con normalidad de los ciudadanos de España. Únicamente se contemplaban como admisibles aquellos desplazamientos de carácter individual limitados a fines de primera necesidad como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables.

Desgraciadamente, la sociedad española no pudo dar fin a este estado de excepción hasta el 9 de mayo de 2021. Aunque ya muy lejano, las consecuencias que tuvo para la sociedad y su gente aún están muy presentes en el recuerdo de la ciudadanía española. "Como estaba en medio de la naturaleza y tampoco hay mucha gente con la que pudiese socializar, no fue algo demasiado difícil", indica uno de los encuestados. Otros comentan que no tuvieron tanta suerte y tuvieron que pasar toda la cuarentena "solos en un piso". Para los más jóvenes fue especialmente complicado porque "las clases digitales no enseñaban ni la mitad de lo que enseñaban las presenciales", como confiesa una pareja de estudiantes